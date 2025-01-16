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«Хамас» заявил об израильском ударе на фоне сообщений о перемирии

Ведомости

Израильские военнослужащие ударили по месту, где содержалась одна из заложниц, включенных в список для обмена на первом этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил представитель военного крыла палестинского «Хамаса» группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда.

«После объявления соглашения [о прекращении огня] вражеская армия нанесла удар по месту, где находилась одна из женщин-заключенных, которая включена в список первого этапа сделки о прекращении огня», – утверждает он.

15 января президент США Джо Байден объявил о достигнутой сделке между Израилем и «Хамасом». Договор состоит из трех этапов, продолжительность первого из них составит шесть недель. Соглашение включает полное прекращение огня, вывод израильских сил из всех населенных пунктов сектора Газа и освобождение ряда израильских заложников. Израиль, в свою очередь, освободит сотни палестинских заключенных, а мирные жители смогут вернуться в свои районы в анклаве. В сектор Газа также начнут поставлять гумпомощь.

16 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила об отказе радикальной группировки от ряда договоренностей по Газе и создании кризиса, который препятствует заключению соглашения. В ответ член политбюро «Хамаса» Иззат ар-Рашк указал, что палестинская группировка намерена придерживаться сделки о прекращении огня и освобождении израильских заложников.

Бои в Газе продолжаются больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По заявлению минздрава анклава, число погибших в ходе боев превысило 46 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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