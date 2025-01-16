«Хамас» заявил об израильском ударе на фоне сообщений о перемирии
Израильские военнослужащие ударили по месту, где содержалась одна из заложниц, включенных в список для обмена на первом этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил представитель военного крыла палестинского «Хамаса» группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда.
«После объявления соглашения [о прекращении огня] вражеская армия нанесла удар по месту, где находилась одна из женщин-заключенных, которая включена в список первого этапа сделки о прекращении огня», – утверждает он.
15 января президент США Джо Байден объявил о достигнутой сделке между Израилем и «Хамасом». Договор состоит из трех этапов, продолжительность первого из них составит шесть недель. Соглашение включает полное прекращение огня, вывод израильских сил из всех населенных пунктов сектора Газа и освобождение ряда израильских заложников. Израиль, в свою очередь, освободит сотни палестинских заключенных, а мирные жители смогут вернуться в свои районы в анклаве. В сектор Газа также начнут поставлять гумпомощь.
16 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила об отказе радикальной группировки от ряда договоренностей по Газе и создании кризиса, который препятствует заключению соглашения. В ответ член политбюро «Хамаса» Иззат ар-Рашк указал, что палестинская группировка намерена придерживаться сделки о прекращении огня и освобождении израильских заложников.
Бои в Газе продолжаются больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По заявлению минздрава анклава, число погибших в ходе боев превысило 46 500 человек.