«Хамас» заявил об израильском ударе на фоне сообщений о перемирии

15 января президент США Джо Байден объявил о достигнутой сделке между Израилем и «Хамасом». Договор состоит из трех этапов, продолжительность первого из них составит шесть недель. Соглашение включает полное прекращение огня, вывод израильских сил из всех населенных пунктов сектора Газа и освобождение ряда израильских заложников. Израиль, в свою очередь, освободит сотни палестинских заключенных, а мирные жители смогут вернуться в свои районы в анклаве. В сектор Газа также начнут поставлять гумпомощь.