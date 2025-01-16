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«Хамас» заявил о приверженности сделке с Израилем после заявления Нетаньяху

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» намерена придерживаться соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, удерживаемых боевиками в анклаве. Об этом сообщил член политбюро «Хамаса» Иззат ар-Рашк, передает агентство Maan.

«Мы привержены соглашению о прекращении огня, объявленному посредниками», – подчеркнул он.

16 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила об отказе «Хамаса» от некоторых договоренностей по Газе и создании кризиса, который препятствует заключению сделки. Израильский кабмин не станет собираться до тех пор, пока посредники не уведомят Израиль о принятии группировкой всех пунктов соглашения.

15 января президент США Джо Байден объявил, что между Израилем и «Хамасом» достигнуто соглашение. Договор состоит из трех этапов, продолжительность первого из них составит шесть недель. Сделка включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских военных из всех населенных пунктов сектора Газа и освобождение ряда израильских заложников. Израиль, в свою очередь, освободит сотни палестинских заключенных, а мирные жители смогут вернуться в свои районы в анклаве. В Газу начнут поставлять гумпомощь.

Боевые действия в Газе продолжаются больше года. Обострение конфликта началось после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. В ответ израильские военные начали операцию «Железные мечи». По заявлению минздрава анклава, количество погибших в ходе боев превысило 46 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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