«Хамас» заявил о приверженности сделке с Израилем после заявления Нетаньяху

15 января президент США Джо Байден объявил, что между Израилем и «Хамасом» достигнуто соглашение. Договор состоит из трех этапов, продолжительность первого из них составит шесть недель. Сделка включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских военных из всех населенных пунктов сектора Газа и освобождение ряда израильских заложников. Израиль, в свою очередь, освободит сотни палестинских заключенных, а мирные жители смогут вернуться в свои районы в анклаве. В Газу начнут поставлять гумпомощь.