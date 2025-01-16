«Хамас» заявил о приверженности сделке с Израилем после заявления Нетаньяху
Радикальная палестинская группировка «Хамас» намерена придерживаться соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, удерживаемых боевиками в анклаве. Об этом сообщил член политбюро «Хамаса» Иззат ар-Рашк, передает агентство Maan.
«Мы привержены соглашению о прекращении огня, объявленному посредниками», – подчеркнул он.
16 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила об отказе «Хамаса» от некоторых договоренностей по Газе и создании кризиса, который препятствует заключению сделки. Израильский кабмин не станет собираться до тех пор, пока посредники не уведомят Израиль о принятии группировкой всех пунктов соглашения.
15 января президент США Джо Байден объявил, что между Израилем и «Хамасом» достигнуто соглашение. Договор состоит из трех этапов, продолжительность первого из них составит шесть недель. Сделка включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских военных из всех населенных пунктов сектора Газа и освобождение ряда израильских заложников. Израиль, в свою очередь, освободит сотни палестинских заключенных, а мирные жители смогут вернуться в свои районы в анклаве. В Газу начнут поставлять гумпомощь.
Боевые действия в Газе продолжаются больше года. Обострение конфликта началось после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. В ответ израильские военные начали операцию «Железные мечи». По заявлению минздрава анклава, количество погибших в ходе боев превысило 46 500 человек.