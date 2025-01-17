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Al Jazeera: Пакистан сблизился с Бангладеш против Индии после отставки Хасины

Ведомости

После ухода бывшего бангладешского премьер-министра Шейх Хасины Пакистан и Бангладеш сблизились друг с другом на фоне общих антииндийских настроений. Об этом сообщает Al Jazeera.

Начальник штаба армии Пакистана генерал Асим Мунир и генерал-лейтенант армии Бангладеш Камрул Хассан на встрече 15 января подчеркнули важность укрепления военных связей стран и подтвердили свою приверженность защите партнерства. В декабре 2024 г. премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретился с главой временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом в ходе международного саммита в Каире.

Ожидается, что министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар также посетит Бангладеш в феврале. По данным издания, этот визит станет первой подобной поездкой с 2012 г. Аналитики предполагают, что геополитическая ситуация в Южной Азии может измениться.

Бывший пакистанский посланник в Бангладеш Ашраф Куреши пояснил изданию, что напряженные отношения с Индией возникли из-за длительной поддержки Нью-Дели правительства Хасины. Кроме того, в Индии выражали обеспокоенность положением индусов в Бангладеш. Власти страны отвергли эти обвинения, заметив, что дезинформация индийских СМИ нагнетает напряженность в отношениях между государствами.

В июле 2024 г. в Бангладеш прошли массовые протестные акции. Демонстранты выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. В ходе протестов погибли около 650 человек, в том числе 32 ребенка.

5 августа прошлого года Хасина подала в отставку и бежала в Индию. На следующий день начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства. Его возглавил Юнус. Хасине выдвинули как минимум 51 обвинение в связи с протестами в Бангладеш.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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