Al Jazeera: Пакистан сблизился с Бангладеш против Индии после отставки Хасины
После ухода бывшего бангладешского премьер-министра Шейх Хасины Пакистан и Бангладеш сблизились друг с другом на фоне общих антииндийских настроений. Об этом сообщает Al Jazeera.
Начальник штаба армии Пакистана генерал Асим Мунир и генерал-лейтенант армии Бангладеш Камрул Хассан на встрече 15 января подчеркнули важность укрепления военных связей стран и подтвердили свою приверженность защите партнерства. В декабре 2024 г. премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретился с главой временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом в ходе международного саммита в Каире.
Ожидается, что министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар также посетит Бангладеш в феврале. По данным издания, этот визит станет первой подобной поездкой с 2012 г. Аналитики предполагают, что геополитическая ситуация в Южной Азии может измениться.
Бывший пакистанский посланник в Бангладеш Ашраф Куреши пояснил изданию, что напряженные отношения с Индией возникли из-за длительной поддержки Нью-Дели правительства Хасины. Кроме того, в Индии выражали обеспокоенность положением индусов в Бангладеш. Власти страны отвергли эти обвинения, заметив, что дезинформация индийских СМИ нагнетает напряженность в отношениях между государствами.
В июле 2024 г. в Бангладеш прошли массовые протестные акции. Демонстранты выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. В ходе протестов погибли около 650 человек, в том числе 32 ребенка.
5 августа прошлого года Хасина подала в отставку и бежала в Индию. На следующий день начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства. Его возглавил Юнус. Хасине выдвинули как минимум 51 обвинение в связи с протестами в Бангладеш.