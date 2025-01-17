NYT: США тайно инвестировали в развитие производства БПЛА на Украине
Администрация президента США Джо Байдена раскрыла информацию о некогда тайной поддержке украинской индустрии беспилотных летательных аппаратов, передает The New York Times (NYT). Издание со ссылкой на американских чиновников пишет, что Вашингтон помог Киеву как в финансовом, так и в техническом плане.
По словам официальных лиц, США потратили значительные средства, в том числе $1,5 млрд, отправленных в сентябре прошлого года, на увеличение производства БПЛА на Украине. Помимо этого администрация Байдена работала над налаживанием связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотников.
По данным источников NYT, США также направили сотрудников разведки на Украину. В интервью, данном на этой неделе, директор ЦРУ Уильям Бернс косвенно упомянул о поддержке его агентством программы создания БПЛА.
«Я думаю, что наша разведывательная поддержка помогла украинцам защитить себя. Не только в обмене разведданными, но и в поддержке некоторых систем, которые оказались настолько эффективными», – сказал Бернс.
Как сообщает NYT, официальные лица США высоко оценили эффективность использования Украиной БПЛА на фронте.
После начала российской спецоперации в феврале 2022 г. украинские войска регулярно атакуют беспилотниками регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. Власти России неоднократно критиковали предоставление со стороны США военной помощи Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности Запада в конфликт. В Кремле подчеркивали, что эта военная поддержка не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.