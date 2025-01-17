NYT: США тайно инвестировали в развитие производства БПЛА на Украине

После начала российской спецоперации в феврале 2022 г. украинские войска регулярно атакуют беспилотниками регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. Власти России неоднократно критиковали предоставление со стороны США военной помощи Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности Запада в конфликт. В Кремле подчеркивали, что эта военная поддержка не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.