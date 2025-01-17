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NYT: США тайно инвестировали в развитие производства БПЛА на Украине

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена раскрыла информацию о некогда тайной поддержке украинской индустрии беспилотных летательных аппаратов, передает The New York Times (NYT). Издание со ссылкой на американских чиновников пишет, что Вашингтон помог Киеву как в финансовом, так и в техническом плане.

По словам официальных лиц, США потратили значительные средства, в том числе $1,5 млрд, отправленных в сентябре прошлого года, на увеличение производства БПЛА на Украине. Помимо этого администрация Байдена работала над налаживанием связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотников.

По данным источников NYT, США также направили сотрудников разведки на Украину. В интервью, данном на этой неделе, директор ЦРУ Уильям Бернс косвенно упомянул о поддержке его агентством программы создания БПЛА.

«Я думаю, что наша разведывательная поддержка помогла украинцам защитить себя. Не только в обмене разведданными, но и в поддержке некоторых систем, которые оказались настолько эффективными», – сказал Бернс.

Как сообщает NYT, официальные лица США высоко оценили эффективность использования Украиной БПЛА на фронте.

После начала российской спецоперации в феврале 2022 г. украинские войска регулярно атакуют беспилотниками регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. Власти России неоднократно критиковали предоставление со стороны США военной помощи Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности Запада в конфликт. В Кремле подчеркивали, что эта военная поддержка не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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