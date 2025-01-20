Reuters допустил разморозку западных активов в России после послабления санкций
Возвращение к власти избранного президента США Дональда Трампа может привести к разморозке западных активов в России в обмен на некоторое послабление санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 15 юристов, банкиров и представителей бизнеса.
Собеседники агентства уточнили, что транснациональные компании, оставшиеся в России, будут пристально следить за действиями Трампа и соответствующим образом корректировать свои планы. Руководитель отдела корпоративной разведки по региону Европы, Ближнего Востока и Африки компании S-RM Ян Мэсси указал, что пока Россия повышает издержки ухода с российского рынка, избранный американский лидер мог бы снизить стоимость присутствия на нем, создав равновесие.
Партнер Debevoise and Plimpton Алан Карташкин допустил, что новая администрация США частично смягчит санкции в случае урегулирования конфликта на Украине, что может привести к разморозке ряда иностранных активов в России и вызовет волну сделок по выходу с российского рынка. Компании, не желавшие уходить, будут выжидать, предположил неназванный инвестор по слиянию и поглощению, работавший над десятками сделок. Другой источник, консультировавший более 100 сделок по выходу из бизнеса, заявил, что приход к власти Трампа может заставить изменить свои планы и остаться тех, кто до этого хотел разорвать связи с РФ.
17 января Financial Times сообщила со ссылкой на европейского чиновника, что Россия может получить свои замороженные активы сразу после снятия санкций. По словам собеседника газеты, при снятии ограничительных мер средства окажутся в РФ «на следующий день», поскольку у финансовых посредников не будет никаких правовых оснований их удерживать.
Трамп вступит в должность президента США в полдень (20:00 мск) 20 января. Его инаугурацию перенесли внутрь здания Капитолия, где в настоящий момент завершаются последние приготовления. Для зрителей, которые не смогут попасть внутрь Капитолия, откроют стадион Capital One, на экранах которого будет идти прямая трансляция инаугурации и президентского парада.