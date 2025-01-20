Reuters допустил разморозку западных активов в России после послабления санкций

Партнер Debevoise and Plimpton Алан Карташкин допустил, что новая администрация США частично смягчит санкции в случае урегулирования конфликта на Украине, что может привести к разморозке ряда иностранных активов в России и вызовет волну сделок по выходу с российского рынка. Компании, не желавшие уходить, будут выжидать, предположил неназванный инвестор по слиянию и поглощению, работавший над десятками сделок. Другой источник, консультировавший более 100 сделок по выходу из бизнеса, заявил, что приход к власти Трампа может заставить изменить свои планы и остаться тех, кто до этого хотел разорвать связи с РФ.