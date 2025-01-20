Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Reuters допустил разморозку западных активов в России после послабления санкций

Ведомости

Возвращение к власти избранного президента США Дональда Трампа может привести к разморозке западных активов в России в обмен на некоторое послабление санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 15 юристов, банкиров и представителей бизнеса.

Собеседники агентства уточнили, что транснациональные компании, оставшиеся в России, будут пристально следить за действиями Трампа и соответствующим образом корректировать свои планы. Руководитель отдела корпоративной разведки по региону Европы, Ближнего Востока и Африки компании S-RM Ян Мэсси указал, что пока Россия повышает издержки ухода с российского рынка, избранный американский лидер мог бы снизить стоимость присутствия на нем, создав равновесие.

Партнер Debevoise and Plimpton Алан Карташкин допустил, что новая администрация США частично смягчит санкции в случае урегулирования конфликта на Украине, что может привести к разморозке ряда иностранных активов в России и вызовет волну сделок по выходу с российского рынка. Компании, не желавшие уходить, будут выжидать, предположил неназванный инвестор по слиянию и поглощению, работавший над десятками сделок. Другой источник, консультировавший более 100 сделок по выходу из бизнеса, заявил, что приход к власти Трампа может заставить изменить свои планы и остаться тех, кто до этого хотел разорвать связи с РФ.

17 января Financial Times сообщила со ссылкой на европейского чиновника, что Россия может получить свои замороженные активы сразу после снятия санкций. По словам собеседника газеты, при снятии ограничительных мер средства окажутся в РФ «на следующий день», поскольку у финансовых посредников не будет никаких правовых оснований их удерживать.

Трамп вступит в должность президента США в полдень (20:00 мск) 20 января. Его инаугурацию перенесли внутрь здания Капитолия, где в настоящий момент завершаются последние приготовления. Для зрителей, которые не смогут попасть внутрь Капитолия, откроют стадион Capital One, на экранах которого будет идти прямая трансляция инаугурации и президентского парада.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных