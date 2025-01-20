Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Глава генштаба ЦАХАЛ поручил подготовить планы новых операций в Газе и Ливане

Ведомости

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви поручил израильским военнослужащим разработать планы продолжения операций в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.

Халеви также призвал провести подготовку к контртеррористическим операциям на Западном берегу реки Иордан в ближайшие дни. По его словам, их целью станет задержание террористов до того, как они доберутся до гражданского населения Израиля.

18 января неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом на улице Левонтин в Тель-Авиве, его нейтрализовал вооруженный гражданский. Был госпитализирован один пострадавший в возрасте 28 лет, его состояние оценивалось как тяжелое. Инцидент расследуется как предполагаемый террористический акт.

Times of Israel писала, что нападавшим является 19-летний Салах Яхье из города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Источники газеты отметили, что он находился на израильской территории нелегально.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Вечером того же дня Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых похитили боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных