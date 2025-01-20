Глава генштаба ЦАХАЛ поручил подготовить планы новых операций в Газе и Ливане
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви поручил израильским военнослужащим разработать планы продолжения операций в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
Халеви также призвал провести подготовку к контртеррористическим операциям на Западном берегу реки Иордан в ближайшие дни. По его словам, их целью станет задержание террористов до того, как они доберутся до гражданского населения Израиля.
18 января неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом на улице Левонтин в Тель-Авиве, его нейтрализовал вооруженный гражданский. Был госпитализирован один пострадавший в возрасте 28 лет, его состояние оценивалось как тяжелое. Инцидент расследуется как предполагаемый террористический акт.
Times of Israel писала, что нападавшим является 19-летний Салах Яхье из города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Источники газеты отметили, что он находился на израильской территории нелегально.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Вечером того же дня Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых похитили боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.