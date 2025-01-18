В Тель-Авиве неизвестный напал на прохожих с ножом
Неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом на улице Левонтин в Тель-Авиве. Об этом сообщает израильский портал Ynet.
Инцидент расследуется как предполагаемый террористический акт. Нападавший пытался атаковать прохожих ножом, его нейтрализовал вооруженный гражданский. Госпитализирован один пострадавший в возрасте 28 лет. В больнице его состояние оценили как тяжелое. Полиция прочесывает район происшествия. К месту нападения выехал комиссар полиции Даниэль Леви.
По данным Times of Israel, нападавшим является 19-летний Салах Яхье из города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Источники издания уточнили, что он находился на территории Израиля нелегально.
6 ноября 2024 г. Армия обороны Израиля сообщила о нападении с использованием огнестрельного оружия в районе поселения Шило на Западном берегу реки Иордан. Нападавший был нейтрализован. The Jerusalem Post писала о двух пострадавших в результате перестрелки. По информации издания, 18-летнему мужчине и 20-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.