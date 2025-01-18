В Тель-Авиве неизвестный напал на прохожих с ножом

6 ноября 2024 г. Армия обороны Израиля сообщила о нападении с использованием огнестрельного оружия в районе поселения Шило на Западном берегу реки Иордан. Нападавший был нейтрализован. The Jerusalem Post писала о двух пострадавших в результате перестрелки. По информации издания, 18-летнему мужчине и 20-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.