Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею в 101-ю годовщину смерти Ленина

Коммунисты в ряде других регионов России также возложили цветы и венки к установленным Ленину памятникам. В частности, в Орловской области губернатор и член президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков принял участие в этой церемонии. Возложение цветов состоялось к памятнику, установленному на центральной площади Орла. Приуроченные к годовщине мероприятия прошли в Красноярске, Хакасии, Липецкой области и т. д.