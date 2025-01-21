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Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею в 101-ю годовщину смерти Ленина

Ведомости

В Москве лидер КПРФ Геннадий Зюганов и представители партии возложили цветы к Мавзолею в 101-ю годовщину смерти основателя СССР Владимира Ленина. В акции памяти также участвовали активисты Ленинского комсомола, Всероссийского женского союза «Надежда России», общероссийской общественной организации «Дети войны», Левого фронта и др. Об этом сообщается на сайте Московского городской организации КПРФ.

На брифинге на Красной площади Зюганов сообщил, что дела Ленина «освятили прошлый век и сегодня являются руководящими для мыслящих людей». Он также отметил вклад основателя СССР в укрепление отечественной государственности.

Коммунисты в ряде других регионов России также возложили цветы и венки к установленным Ленину памятникам. В частности, в Орловской области губернатор и член президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков принял участие в этой церемонии. Возложение цветов состоялось к памятнику, установленному на центральной площади Орла. Приуроченные к годовщине мероприятия прошли в Красноярске, Хакасии, Липецкой области и т. д.

В прошлом году в день 100-летия со дня смерти Ленина во всех регионах КПРФ также провела акции в память об основателе СССР, рассказал «Ведомостям» руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко. Они были немногочисленными, следовало из сообщений в региональных СМИ.

После смерти Ленина 21 января 1924 г. его тело забальзамировали на короткий срок, затем было принято решение о долговременном сохранении. С того же года оно находится в Мавзолее на Красной площади.

19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, допустил, что когда-нибудь общество подойдет к захоронению тела Ленина, но на сегодняшний день власти не должны принимать мер, способных расколоть социум.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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