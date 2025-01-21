Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею в 101-ю годовщину смерти Ленина
В Москве лидер КПРФ Геннадий Зюганов и представители партии возложили цветы к Мавзолею в 101-ю годовщину смерти основателя СССР Владимира Ленина. В акции памяти также участвовали активисты Ленинского комсомола, Всероссийского женского союза «Надежда России», общероссийской общественной организации «Дети войны», Левого фронта и др. Об этом сообщается на сайте Московского городской организации КПРФ.
На брифинге на Красной площади Зюганов сообщил, что дела Ленина «освятили прошлый век и сегодня являются руководящими для мыслящих людей». Он также отметил вклад основателя СССР в укрепление отечественной государственности.
Коммунисты в ряде других регионов России также возложили цветы и венки к установленным Ленину памятникам. В частности, в Орловской области губернатор и член президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков принял участие в этой церемонии. Возложение цветов состоялось к памятнику, установленному на центральной площади Орла. Приуроченные к годовщине мероприятия прошли в Красноярске, Хакасии, Липецкой области и т. д.
В прошлом году в день 100-летия со дня смерти Ленина во всех регионах КПРФ также провела акции в память об основателе СССР, рассказал «Ведомостям» руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко. Они были немногочисленными, следовало из сообщений в региональных СМИ.
После смерти Ленина 21 января 1924 г. его тело забальзамировали на короткий срок, затем было принято решение о долговременном сохранении. С того же года оно находится в Мавзолее на Красной площади.
19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, допустил, что когда-нибудь общество подойдет к захоронению тела Ленина, но на сегодняшний день власти не должны принимать мер, способных расколоть социум.