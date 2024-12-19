Путин: когда-нибудь общество подойдет к захоронению тела Ленина
Президент России Владимир Путин допустил, что когда-нибудь общество подойдет к захоронению тела революционера Владимира Ленина, но на сегодняшний день власти не должны принимать мер, способных расколоть социум. Вопрос был затронут в ходе прямой линии главы государства.
«Сегодня, особенно сегодня в России, мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество. Я из этого исхожу», – сказал президент.
Тема этичности пребывания тела Ленина в мавзолее поднимается еще с 1990-х гг. В 2020 г. Союзом архитекторов России был объявлен конкурс альтернативных вариантов использования здания, но вскоре отменен в связи с критикой со стороны лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова.
В 2019 г. Путин заявлял, что для многих россиян мавзолей связан с историческими достижениями страны. В декабре 2021 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что этот вопрос на повестке дня не стоит.
В январе 2022 г. вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал убрать некрополь у Кремлевской стены, где погребены видные деятели СССР, и вынести тело Ленина из мавзолея.