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Путин: когда-нибудь общество подойдет к захоронению тела Ленина

Ведомости

Президент России Владимир Путин допустил, что когда-нибудь общество подойдет к захоронению тела революционера Владимира Ленина, но на сегодняшний день власти не должны принимать мер, способных расколоть социум. Вопрос был затронут в ходе прямой линии главы государства.

«Сегодня, особенно сегодня в России, мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество. Я из этого исхожу», – сказал президент.

Тема этичности пребывания тела Ленина в мавзолее поднимается еще с 1990-х гг. В 2020 г. Союзом архитекторов России был объявлен конкурс альтернативных вариантов использования здания, но вскоре отменен в связи с критикой со стороны лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова.

В 2019 г. Путин заявлял, что для многих россиян мавзолей связан с историческими достижениями страны. В декабре 2021 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что этот вопрос на повестке дня не стоит.

В январе 2022 г. вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал убрать некрополь у Кремлевской стены, где погребены видные деятели СССР, и вынести тело Ленина из мавзолея.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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