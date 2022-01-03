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В Госдуме призвали убрать могилу Сталина и вынести тело Ленина с Красной площади

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил убрать некрополь у Кремлевской стены на московской Красной площади, где погребены видные деятели СССР.

«Все это (захоронения. — Ред.) возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — приводит «РИА Новости» слова Чернышова.

Депутат от ЛДПР также считает, что нужно вынести из мавзолея тело Владимира Ленина. «Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина», — сказал он.

За мавзолеем находятся 12 могил деятелей Советской России и СССР, включая Иосифа Сталина, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко. Там же находится 15 братских захоронений революционеров и 115 урн с прахом.

Вопрос этичности сохранения тела Ленина в мавзолее поднимается еще с 1990-х гг. В 2020 г. Союз архитекторов России объявил конкурс альтернативных вариантов использования здания, однако вскоре отменил его после критики со стороны лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, который назвал это «грязной провокацией».

Президент России Владимир Путин в 2019 г. заявлял, что тело Ленина выносить не нужно, поскольку для многих граждан страны мавзолей связан с ее историческими достижениями. В декабре 2021 г. пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что этот вопрос на повестке дня не стоит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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