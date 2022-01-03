В Госдуме призвали убрать могилу Сталина и вынести тело Ленина с Красной площади

Депутат от ЛДПР также считает, что нужно вынести из мавзолея тело Владимира Ленина. «Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина», — сказал он.