Песков заявил об отсутствии планов выносить тело Ленина из мавзолея
Вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади не стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, что будет с телом Ленина и возможен ли его вынос из мавзолея на 100-ю годовщину со дня смерти вождя в 2024 г.
«Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).
Сам Путин в декабре 2019 г. заявлял, что тело Ленина следует оставить в мавзолее, поскольку в России «есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу и достижения советских лет».
В ноябре 2021 г. глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что тело Ленина рано или поздно вынесут из мавзолея на Красной площади, потому что это «пережиток прошлого». Ранее он предлагал открыть в мавзолее музей репрессий.
В прошлом году Союз архитекторов России объявлял конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию мавзолея. Специалисты поясняли, что целесообразно преобразовать его в филиал Музея русской архитектуры на улице Воздвиженка. Филиал можно посвятить истории проектирования и строительства фанерной, деревянной и гранитной версий мавзолея. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, назвал конкурс «провокацией», после чего прием заявок отменили спустя несколько дней.
Ленин умер 21 января 1924 г в своей резиденции в подмосковных Горках на 54-м году жизни. Никаких письменных распоряжений относительно способа и места своего захоронения перед смертью он не оставил. 22 января тело Ленина было забальзамировано на краткий срок, прощание с главой Совнаркома продлили, затем было принято решение о долговременном сохранении тела Ленина. Строительство нынешнего мавзолея было завершено в 1930 г.