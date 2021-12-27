Песков заявил об отсутствии планов выносить тело Ленина из мавзолея

Ленин умер 21 января 1924 г в своей резиденции в подмосковных Горках на 54-м году жизни. Никаких письменных распоряжений относительно способа и места своего захоронения перед смертью он не оставил. 22 января тело Ленина было забальзамировано на краткий срок, прощание с главой Совнаркома продлили, затем было принято решение о долговременном сохранении тела Ленина. Строительство нынешнего мавзолея было завершено в 1930 г.