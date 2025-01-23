Посол Израиля сообщила о содействии РФ в освобождении трех заложников

Посол добавила, что власти Израиля считают живым российского и израильского гражданина Александра Труфанова, остающегося в заложниках у «Хамаса». Последнее подтверждение его жизни было получено в ноябре. Гальперин пояснила, что Труфанов вошел в список на первый этап обмена не благодаря усилиям России, а поскольку попал в категорию гуманитарных заложников после того, как получил ранение при захвате в плен. Его включение обсуждалось с самого начала переговоров с «Хамасом».