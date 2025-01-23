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Посол Израиля сообщила о содействии РФ в освобождении трех заложников

Ведомости

Израиль и Россия проводят совместную работу над освобождением выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двух заложников без российского гражданства, удерживаемых боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас». Об этом сообщила РБК израильский посол в Москве Симона Гальперин.

Все трое заложников отсутствуют в списках на освобождение в рамках первого этапа соглашения между Израилем и группировкой. Дипломат уточнила, что, хотя у Харкина нет гражданства РФ, его дочь родилась и живет в России. Мать мужчины после его попадания в плен также получила российское гражданство.

«Мы очень надеемся, что российская сторона сможет в этом по-настоящему помочь. Я искренне верю в то, что если российская сторона достаточно настойчиво этого потребует, то сможет содействовать освобождению этих трех заложников», – подчеркнула Гальперин.

Посол добавила, что власти Израиля считают живым российского и израильского гражданина Александра Труфанова, остающегося в заложниках у «Хамаса». Последнее подтверждение его жизни было получено в ноябре. Гальперин пояснила, что Труфанов вошел в список на первый этап обмена не благодаря усилиям России, а поскольку попал в категорию гуманитарных заложников после того, как получил ранение при захвате в плен. Его включение обсуждалось с самого начала переговоров с «Хамасом».

20 января президент России Владимир Путин поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову работать над освобождением Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. 17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 заложников, которых «Хамас» должен освободить в рамках первого этапа соглашения. Труфанов вошел в их число. Гальперин подтвердила включение российского гражданина в список для обмена и выразила надежду, что он действительно вернется в рамках сделки.

19 января Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников между «Хамасом» и Израилем вступило в силу в тот же день. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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