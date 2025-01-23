Посол Израиля сообщила о содействии РФ в освобождении трех заложников
Все трое заложников отсутствуют в списках на освобождение в рамках первого этапа соглашения между Израилем и группировкой. Дипломат уточнила, что, хотя у Харкина нет гражданства РФ, его дочь родилась и живет в России. Мать мужчины после его попадания в плен также получила российское гражданство.
«Мы очень надеемся, что российская сторона сможет в этом по-настоящему помочь. Я искренне верю в то, что если российская сторона достаточно настойчиво этого потребует, то сможет содействовать освобождению этих трех заложников», – подчеркнула Гальперин.
Посол добавила, что власти Израиля считают живым российского и израильского гражданина Александра Труфанова, остающегося в заложниках у «Хамаса». Последнее подтверждение его жизни было получено в ноябре. Гальперин пояснила, что Труфанов вошел в список на первый этап обмена не благодаря усилиям России, а поскольку попал в категорию гуманитарных заложников после того, как получил ранение при захвате в плен. Его включение обсуждалось с самого начала переговоров с «Хамасом».
20 января президент России Владимир Путин поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову работать над освобождением Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. 17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 заложников, которых «Хамас» должен освободить в рамках первого этапа соглашения. Труфанов вошел в их число. Гальперин подтвердила включение российского гражданина в список для обмена и выразила надежду, что он действительно вернется в рамках сделки.
19 января Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников между «Хамасом» и Израилем вступило в силу в тот же день. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.