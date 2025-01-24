NYT: США скрывают потери ВСУ для улучшения позиции на переговорах

За все время спецоперации потери вооруженных сил Украины ВСУ составили почти 1 млн человек, заявлял министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2024 г. Только в 2024 г. потери ВСУ превысили 560 000 военнослужащих убитыми и ранеными.