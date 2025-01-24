NYT: США скрывают потери ВСУ для улучшения позиции на переговорах
На Западе замалчивают потери ВСУ, чтобы улучшить позиции Киева на переговорах. Об этом пишет The New York Times (NYT).
«Западные спецслужбы неохотно раскрывают свои внутренние расчеты потерь Украины, опасаясь подорвать доверие к союзнику. Американские официальные лица заявляли, что Киев скрывает эту информацию даже от ближайших союзников», – говорится в тексте издания.
Украинское правительство демонстрирует особенную скрытность, ограничивая доступ к демографическим данным, которые можно было бы использовать для оценки потерь, отмечается в публикации.
За все время спецоперации потери вооруженных сил Украины ВСУ составили почти 1 млн человек, заявлял министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2024 г. Только в 2024 г. потери ВСУ превысили 560 000 военнослужащих убитыми и ранеными.
23 января Минобороны РФ сообщило, что с начала вторжения в Курскую область в августе 2024 г. вооруженные силы Украины потеряли на этом направлении более 54 270 военнослужащих.