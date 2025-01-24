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NYT: США скрывают потери ВСУ для улучшения позиции на переговорах

Ведомости

На Западе замалчивают потери ВСУ, чтобы улучшить позиции Киева на переговорах. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Западные спецслужбы неохотно раскрывают свои внутренние расчеты потерь Украины, опасаясь подорвать доверие к союзнику. Американские официальные лица заявляли, что Киев скрывает эту информацию даже от ближайших союзников», – говорится в тексте издания.

Украинское правительство демонстрирует особенную скрытность, ограничивая доступ к демографическим данным, которые можно было бы использовать для оценки потерь, отмечается в публикации.

За все время спецоперации потери вооруженных сил Украины ВСУ составили почти 1 млн человек, заявлял министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2024 г. Только в 2024 г. потери ВСУ превысили 560 000 военнослужащих убитыми и ранеными.

23 января Минобороны РФ сообщило, что с начала вторжения в Курскую область в августе 2024 г. вооруженные силы Украины потеряли на этом направлении более 54 270 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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