Лукашенко: Россия и Белоруссия не обсуждают объединение в одно государство
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждают объединение в одно государство, заявил белорусский лидер в беседе с журналистами.
«Да, мы обсуждаем, как мы будем жить, как мы будем сотрудничать. Но ничего подобного, что мы объединимся в одно государство, не было», – сказал Лукашенко (цитата по ТАСС).
Россия и Белоруссия 8 декабря 1999 г. подписали договор о создании единого пространства – Союзного государства. Документ вступил в силу после ратификации обеими странами в январе 2000 г. Создание Союзного государства предполагает поэтапное выстраивание единого экономического пространства.
В апреле 2024 г. Лукашенко называл Союзное государство уникальным проектом. Сотрудничество России и Белоруссии направлено на рост благосостояния граждан двух стран, говорил он.
Путин в декабре прошлого года поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Подписание договора должно состояться на высшем уровне. 4 декабря на сайте президента Белоруссии сообщалось, что Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект договора о гарантиях безопасности. На проведение переговоров по проекту уполномочен МИД республики.