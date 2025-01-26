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Пушков: западные СМИ меняют нарратив по Украине

Ведомости

Западные СМИ меняют нарратив по Украине. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, соглашаясь с мнением профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот – от полного отрицания возможности победы России к "коллективному признанию" того, что Россия побеждает», – написал Пушков в Telegram.

По словам Пушкова, у этого разворота есть несколько причин: «объективная реальность» на фронте, намерение президента США Дональда Трампа вступить в переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также «неверие в способность Украины и Запада изменить ход войны».

20 января Трамп вступил в должность президента США. Он неоднократно заявлял, что рассчитывает на скорейшее завершение российско-украинского конфликта и намерен содействовать в его разрешении. На следующий день, 21 января, Трамп заявил, что открыт для встречи с президентом России в любое подходящее время, допустив при этом введение новых антироссийских санкций.

Путин также заявлял, что готов к переговорам с Украиной, но этому мешает запретительный указ президента Украины Владимира Зеленского – о запрете переговоров с Москвой, пока российским президентом является Путин. Зеленский 25 января объяснил, что целью запрета на прямые переговоры с Россией, пока президентом страны является Путин, была «остановка сепаратизма» на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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