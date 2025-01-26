Пушков: западные СМИ меняют нарратив по Украине
Западные СМИ меняют нарратив по Украине. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, соглашаясь с мнением профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот – от полного отрицания возможности победы России к "коллективному признанию" того, что Россия побеждает», – написал Пушков в Telegram.
По словам Пушкова, у этого разворота есть несколько причин: «объективная реальность» на фронте, намерение президента США Дональда Трампа вступить в переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также «неверие в способность Украины и Запада изменить ход войны».
20 января Трамп вступил в должность президента США. Он неоднократно заявлял, что рассчитывает на скорейшее завершение российско-украинского конфликта и намерен содействовать в его разрешении. На следующий день, 21 января, Трамп заявил, что открыт для встречи с президентом России в любое подходящее время, допустив при этом введение новых антироссийских санкций.
Путин также заявлял, что готов к переговорам с Украиной, но этому мешает запретительный указ президента Украины Владимира Зеленского – о запрете переговоров с Москвой, пока российским президентом является Путин. Зеленский 25 января объяснил, что целью запрета на прямые переговоры с Россией, пока президентом страны является Путин, была «остановка сепаратизма» на Украине.