Пушков: западные СМИ меняют нарратив по Украине

20 января Трамп вступил в должность президента США. Он неоднократно заявлял, что рассчитывает на скорейшее завершение российско-украинского конфликта и намерен содействовать в его разрешении. На следующий день, 21 января, Трамп заявил, что открыт для встречи с президентом России в любое подходящее время, допустив при этом введение новых антироссийских санкций.