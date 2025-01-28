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Франция передаст Украине истребители Mirage к концу I квартала

Ведомости

Французские истребители Mirage 2000-5 планируется поставить Украине к концу I квартала текущего года. Об этом в эфире радиостанции Sud Radio сообщил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«[Самолеты] Mirage будут в ближайшее время в украинском небе в конце I квартала», – рассказал Барро (цитата по ТАСС).

19 октября министр на брифинге в Киеве сообщил, что Украина получит первую партию самолетов Mirage в начале 2025 г. Барро тогда отметил, что республика является первой страной, которая занимается подготовкой украинской бригады во Франции.

О планах поставить Киеву истребители Mirage 2000 в октябре говорил также министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, самолеты оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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