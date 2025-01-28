Франция передаст Украине истребители Mirage к концу I квартала
Французские истребители Mirage 2000-5 планируется поставить Украине к концу I квартала текущего года. Об этом в эфире радиостанции Sud Radio сообщил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«[Самолеты] Mirage будут в ближайшее время в украинском небе в конце I квартала», – рассказал Барро (цитата по ТАСС).
19 октября министр на брифинге в Киеве сообщил, что Украина получит первую партию самолетов Mirage в начале 2025 г. Барро тогда отметил, что республика является первой страной, которая занимается подготовкой украинской бригады во Франции.
О планах поставить Киеву истребители Mirage 2000 в октябре говорил также министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, самолеты оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.