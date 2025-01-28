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И. о. президента Абхазии поблагодарил Путина за поддержку народа республики

Ведомости

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба в обращении к российскому лидеру Владимиру Путину поблагодарил его за поддержку народа республики и попросил оказать содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на дружественных связях стран. Текст обращения размещен на сайте президента Абхазии.

Бганба напомнил, что сейчас в стране проходит предвыборная кампания. По его словам, кандидаты на пост президента Абхазии единодушно поддерживают развитие и укрепление братских отношений с Россией. В обществе страны существует прочный консенсус по этому вопросу, он останется неизменным независимо от итогов выборов. Участники предвыборной гонки осознают, что дружба и сотрудничество с РФ являются ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности республики. При этом и. о. президента Абхазии указал на озабоченность политическим дискурсом, который формируется в ряде российских СМИ.

«Без достаточных оснований утверждается, что в Абхазии существуют силы, стремящиеся подорвать наши отношения с Россией. Попытки разделить кандидатов на «пророссийских» и «антироссийских» создают искаженное представление о нашем обществе и могут негативно сказаться на абхазо-российской дружбе», – отметил Бганба.

Он добавил, что народ страны всегда проявлял верность союзническим обязательствам. Республика является надежным партнером России в противостоянии коллективному Западу. С первых дней спецоперации абхазские власти поддерживают ее цели и задачи. Исполняющий обязанности президента Абхазии считает, что распространение недостоверной информации и искусственное нагнетание негативного фона в дальнейшем могут нанести вред доверительным отношениям между народами стран. В связи с этим он попросил Путина оказать всестороннее содействие в недопущении этого.

В Абхазии с 12 ноября 2024 г. проходили протестные акции против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. 19 ноября бывший президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. На фоне митингов в республике начались проблемы с электроэнергией. 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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