И. о. президента Абхазии поблагодарил Путина за поддержку народа республики
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба в обращении к российскому лидеру Владимиру Путину поблагодарил его за поддержку народа республики и попросил оказать содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на дружественных связях стран. Текст обращения размещен на сайте президента Абхазии.
Бганба напомнил, что сейчас в стране проходит предвыборная кампания. По его словам, кандидаты на пост президента Абхазии единодушно поддерживают развитие и укрепление братских отношений с Россией. В обществе страны существует прочный консенсус по этому вопросу, он останется неизменным независимо от итогов выборов. Участники предвыборной гонки осознают, что дружба и сотрудничество с РФ являются ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности республики. При этом и. о. президента Абхазии указал на озабоченность политическим дискурсом, который формируется в ряде российских СМИ.
«Без достаточных оснований утверждается, что в Абхазии существуют силы, стремящиеся подорвать наши отношения с Россией. Попытки разделить кандидатов на «пророссийских» и «антироссийских» создают искаженное представление о нашем обществе и могут негативно сказаться на абхазо-российской дружбе», – отметил Бганба.
Он добавил, что народ страны всегда проявлял верность союзническим обязательствам. Республика является надежным партнером России в противостоянии коллективному Западу. С первых дней спецоперации абхазские власти поддерживают ее цели и задачи. Исполняющий обязанности президента Абхазии считает, что распространение недостоверной информации и искусственное нагнетание негативного фона в дальнейшем могут нанести вред доверительным отношениям между народами стран. В связи с этим он попросил Путина оказать всестороннее содействие в недопущении этого.
В Абхазии с 12 ноября 2024 г. проходили протестные акции против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. 19 ноября бывший президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. На фоне митингов в республике начались проблемы с электроэнергией. 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию.