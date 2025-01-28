И. о. президента Абхазии поблагодарил Путина за поддержку народа республики

Бганба напомнил, что сейчас в стране проходит предвыборная кампания. По его словам, кандидаты на пост президента Абхазии единодушно поддерживают развитие и укрепление братских отношений с Россией. В обществе страны существует прочный консенсус по этому вопросу, он останется неизменным независимо от итогов выборов. Участники предвыборной гонки осознают, что дружба и сотрудничество с РФ являются ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности республики. При этом и. о. президента Абхазии указал на озабоченность политическим дискурсом, который формируется в ряде российских СМИ.