Axios: США отправили из Израиля 90 ракет для Patriot на Украине
Пентагон направил в Польшу 90 ракет для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которые будут переданы Украине, пишет Axios со ссылкой на источники.
Отправка ракет-перехватчиков связана с тем, что Израиль снял Patriot с вооружения на фоне собственных разработок средств противовоздушной обороны (ПВО). Последние годы большинство батарей Patriot использовались в учебных целях или оставались на хранении.
Киев в связи с этим выступил с предложением направить ракеты украинской армии. «В течение нескольких месяцев Израиль тянул с принятием мер, опасаясь ответных мер со стороны России, возможно, путем поставок современного оружия Ирану. Украинский чиновник сообщил Axios, что премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху в течение нескольких недель отказывался отвечать на звонки по этому вопросу», – говорится в материале.
Впрочем, в сентябре прошлого года Нетаньяху все же одобрил идею поставок ракет для Patriot, рассказал изданию неназванный израильский чиновник. Axios называет эту поставку из Израиля «самой крупной» с момента начала боевых действий в феврале 2022 г.
Посол Израиля на Украине Михаил Бродский в октябре 2024 г. сообщил, что еврейское государство передало Киеву системы оповещения о воздушных атаках. После начала российской спецоперации на Украине министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай обратился к правительству страны с предложением начать оказывать Киеву военную помощь. Биньямин Нетаньяху, который на тот момент был экс-премьером, выступил против таких поставок.
25 января стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта. Politico отмечало, что заморозка, вероятно, затрагивает и Украину.