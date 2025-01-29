Axios: США отправили из Израиля 90 ракет для Patriot на Украине

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский в октябре 2024 г. сообщил, что еврейское государство передало Киеву системы оповещения о воздушных атаках. После начала российской спецоперации на Украине министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай обратился к правительству страны с предложением начать оказывать Киеву военную помощь. Биньямин Нетаньяху, который на тот момент был экс-премьером, выступил против таких поставок.