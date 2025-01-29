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Axios: США отправили из Израиля 90 ракет для Patriot на Украине

Ведомости

Пентагон направил в Польшу 90 ракет для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которые будут переданы Украине, пишет Axios со ссылкой на источники.

Отправка ракет-перехватчиков связана с тем, что Израиль снял Patriot с вооружения на фоне собственных разработок средств противовоздушной обороны (ПВО). Последние годы большинство батарей Patriot использовались в учебных целях или оставались на хранении.

Киев в связи с этим выступил с предложением направить ракеты украинской армии. «В течение нескольких месяцев Израиль тянул с принятием мер, опасаясь ответных мер со стороны России, возможно, путем поставок современного оружия Ирану. Украинский чиновник сообщил Axios, что премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху в течение нескольких недель отказывался отвечать на звонки по этому вопросу», – говорится в материале.

Впрочем, в сентябре прошлого года Нетаньяху все же одобрил идею поставок ракет для Patriot, рассказал изданию неназванный израильский чиновник. Axios называет эту поставку из Израиля «самой крупной» с момента начала боевых действий в феврале 2022 г.

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский в октябре 2024 г. сообщил, что еврейское государство передало Киеву системы оповещения о воздушных атаках. После начала российской спецоперации на Украине министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай обратился к правительству страны с предложением начать оказывать Киеву военную помощь. Биньямин Нетаньяху, который на тот момент был экс-премьером, выступил против таких поставок.

25 января стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта. Politico отмечало, что заморозка, вероятно, затрагивает и Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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