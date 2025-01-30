«Хамас» передал Красному Кресту семерых заложников

19 января между Израилем и «Хамасом» вступил в силу режим прекращения огня. Стороны подписали сделку при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий. По информации израильских СМИ, первый этап соглашения продлится 42 дня, за это время группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.