«Хамас» передал Красному Кресту семерых заложников
Радикальная палестинская группировка «Хамас» передала Красному Кресту семь заложников, включая двоих израильтян и пятерых иностранных граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале армии Израиля (ЦАХАЛ).
Сотрудники организации передадут пленных представителям израильской армии и агентства безопасности Израиля (ISA).
19 января между Израилем и «Хамасом» вступил в силу режим прекращения огня. Стороны подписали сделку при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий. По информации израильских СМИ, первый этап соглашения продлится 42 дня, за это время группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.
Вечером 19 января «Хамас» передал Израилю заложниц Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенных боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил 90 палестинских заключенных. 25 января группировка передала Израилю пленных – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг. В свою очередь Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев. 30 января «Хамас» вернул Израилю заложницу – военнослужащую Агам Бергер.