Нацбанк Украины оценил вероятность скорого окончания боевых действий
Национальный банк Украины (НБУ) оценил вероятность быстрого окончания боевых действий в стране менее чем в 15%. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».
Наиболее вероятным сценарием (25-50%) НБУ назвал эскалацию боевых действий, усиление геополитической поляризации стран, дальнейшее разрушение производственных мощностей и увеличение дефицита электроэнергии в результате повреждений энергетической инфраструктуры.
24 января президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как возобновлять переговоры, если президент Украины Владимир Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так глава государства ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о желании скорее добиться завершения российско-украинского конфликта. Трамп говорил, что Украина готова заключить сделку.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовности Путина к переговорам с американским политиком. По его словам, российская сторона ждет сигналов от США. Песков также пообещал проинформировать о сроках разговора Путина и Трампа после появления соответствующей информации.