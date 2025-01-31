Нацбанк Украины оценил вероятность скорого окончания боевых действий

24 января президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как возобновлять переговоры, если президент Украины Владимир Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так глава государства ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о желании скорее добиться завершения российско-украинского конфликта. Трамп говорил, что Украина готова заключить сделку.