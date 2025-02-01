Трамп намерен ввести пошлины на товары из Евросоюза

31 января пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила, что Трамп с 1 февраля введет повышенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также на 10%-ые – на Китай. Отвечая на вопрос о возможном повышении цен в стране из-за введения тарифов, она указала, что президент США собирается снизить инфляцию и цены одновременно с «эффективным» использованием тарифной политики.