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Трамп намерен ввести пошлины на товары из Евросоюза

Ведомости

Президент США Дональд Трамп собирается ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза (ЕС). Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете.

«Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского союза? Вам нужен правдивый ответ? Абсолютно. Евросоюз ужасно с нами обошелся», – отметил Трамп.

31 января пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила, что Трамп с 1 февраля введет повышенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также на 10%-ые – на Китай. Отвечая на вопрос о возможном повышении цен в стране из-за введения тарифов, она указала, что президент США собирается снизить инфляцию и цены одновременно с «эффективным» использованием тарифной политики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава даст незамедлительный и разумный ответ на планируемое введение пошлин администрацией Трампа. Он допустил, что в ближайшие дни и недели Канада может столкнуться с трудными временами, но заверил, что федеральное правительство и все уровни власти будут поддерживать канадцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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