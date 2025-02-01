Трамп намерен ввести пошлины на товары из Евросоюза
Президент США Дональд Трамп собирается ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза (ЕС). Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете.
«Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского союза? Вам нужен правдивый ответ? Абсолютно. Евросоюз ужасно с нами обошелся», – отметил Трамп.
31 января пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила, что Трамп с 1 февраля введет повышенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также на 10%-ые – на Китай. Отвечая на вопрос о возможном повышении цен в стране из-за введения тарифов, она указала, что президент США собирается снизить инфляцию и цены одновременно с «эффективным» использованием тарифной политики.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава даст незамедлительный и разумный ответ на планируемое введение пошлин администрацией Трампа. Он допустил, что в ближайшие дни и недели Канада может столкнуться с трудными временами, но заверил, что федеральное правительство и все уровни власти будут поддерживать канадцев.