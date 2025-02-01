В ООН осудили жестокие убийства ВСУ мирных жителей Русского Поречного
В ООН осудили убийства мирных жителей боевиками ВСУ, в том числе в курском селе Русское Поречное. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», – сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос «РИА Новости» (цитата по агентству).
В Кремле накануне заявили, что международную общественность нужно информировать о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей, даже если она не желает на них обращать внимание.
21 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при освобождении Русского Поречного российские военные нашли в подвалах убитых и замученных мирных жителей. Он возложил вину за гибель мирных граждан на украинских военных и назвал произошедшее «геноцидом и преступлением против человечества».
31 января официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство установило причастность украинских военных к убийству 22 человек в Русском Поречном. По версии СК, с 28 сентября по 24 ноября 2024 г. они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские бойцы изнасиловали и убили восемь женщин. Тела они перенесли в подвалы частных домов в селе. Позже в СК сообщили об обнаружении тел девяти жителей. Следствие установило, что они погибли в результате применения особой жестокости.
Уголовные дела в отношении украинских военных возбуждены по статьям, связанным с совершением теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), изнасилованием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственными действиями сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).