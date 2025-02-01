В ООН осудили жестокие убийства ВСУ мирных жителей Русского Поречного

31 января официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство установило причастность украинских военных к убийству 22 человек в Русском Поречном. По версии СК, с 28 сентября по 24 ноября 2024 г. они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские бойцы изнасиловали и убили восемь женщин. Тела они перенесли в подвалы частных домов в селе. Позже в СК сообщили об обнаружении тел девяти жителей. Следствие установило, что они погибли в результате применения особой жестокости.