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В ООН осудили жестокие убийства ВСУ мирных жителей Русского Поречного

Ведомости

В ООН осудили убийства мирных жителей боевиками ВСУ, в том числе в курском селе Русское Поречное. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», – сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос «РИА Новости» (цитата по агентству).

В Кремле накануне заявили, что международную общественность нужно информировать о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей, даже если она не желает на них обращать внимание.

21 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при освобождении Русского Поречного российские военные нашли в подвалах убитых и замученных мирных жителей. Он возложил вину за гибель мирных граждан на украинских военных и назвал произошедшее «геноцидом и преступлением против человечества».

31 января официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство установило причастность украинских военных к убийству 22 человек в Русском Поречном. По версии СК, с 28 сентября по 24 ноября 2024 г. они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские бойцы изнасиловали и убили восемь женщин. Тела они перенесли в подвалы частных домов в селе. Позже в СК сообщили об обнаружении тел девяти жителей. Следствие установило, что они погибли в результате применения особой жестокости.

Уголовные дела в отношении украинских военных возбуждены по статьям, связанным с совершением теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), изнасилованием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственными действиями сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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