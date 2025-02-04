Кремль: предстоит еще очень много обсуждений будущей конфигурации мировых дел
Мир становится многополярным, поэтому в будущем предстоит «очень много обсуждений будущей конфигурации мировых дел». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его мнению, сейчас «отдельно взятые полюсы» уже не могут обеспечивать безопасность во всем мире.
Так Песков прокомментировал вопрос на брифинге о возможности проведения «новой Ялтинской конференции» в новом составе.
Он добавил, что появляются новые центры силы и в экономическом плане, и в военном плане, и в плане обеспечения безопасности.
3 февраля стало известно, что Федеральная служба безопасности России к 80-летию Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – рассекретила документы о ее подготовке.