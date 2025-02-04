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Кремль: предстоит еще очень много обсуждений будущей конфигурации мировых дел

Ведомости

Мир становится многополярным, поэтому в будущем предстоит «очень много обсуждений будущей конфигурации мировых дел». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его мнению, сейчас «отдельно взятые полюсы» уже не могут обеспечивать безопасность во всем мире.

Так Песков прокомментировал вопрос на брифинге о возможности проведения «новой Ялтинской конференции» в новом составе.

Он добавил, что появляются новые центры силы и в экономическом плане, и в военном плане, и в плане обеспечения безопасности.

3 февраля стало известно, что Федеральная служба безопасности России к 80-летию Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – рассекретила документы о ее подготовке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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