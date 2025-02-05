NBC: в администрации Трампа разногласия по урегулированию конфликта на Украине
Советники президента США Дональда Трампа и члены кабинета министров США расходятся во мнениях о методах урегулирования конфликта на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По информации NBC News, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель США по вопросам Украины Кит Келлог выступают за идею использования американского влияния для оказания давления на президента РФ Владимира Путина, чтобы заставить Россию отступить. Другие участники дискуссии предлагают сократить помощь, оказываемую Украине со стороны США, чтобы ускорить окончание конфликта. Критики последнего подхода уверены, что сокращение помощи приведет к капитуляции Украины.
Трамп изложил несколько вариантов помощи Украине пока на ее территории продолжаются военные действия. Американский лидер в социальной сети предупредил, что введет тарифы, санкции и налоги на продажу российских товаров в США и другие страны, если Путин не договорится о прекращении огня на Украине. Другой вариант – использование замороженных активов России для продолжения финансирования Украины и поставки ей оружия.
«Я думаю, что он [Трамп] начал понимать, насколько сложно решить этот вопрос и что Россия не будет вести себя конструктивно, если мы не усилим давление», – заявил NBC News американский чиновник, занимающийся политикой в отношении Украины и России.
5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о контактах с администрацией президента США по линии отдельных ведомств. 20 января Трамп вступил на пост президента США. Он неоднократно говорил, что рассчитывает на скорейшее завершение конфликта России и Украины и намерен содействовать в его разрешении. 21 января американский лидер заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее время, допустив при этом введение новых санкций против России.
3 февраля Трамп сообщил, что у американских властей запланированы контакты с Россией и Украиной. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, если не будет иных вариантов.