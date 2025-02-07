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Польша решила убрать российское судно «Хатанга» из порта Гдыни

Ведомости

Польские власти приняли решение вывести российское судно «Хатанга» из порта Гдыни», где оно находится с 2017 г. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры республики в соцсети X.

«В соответствии с решением директора морского управления в Гдыне, управление порта Гдыни было обязано вывести российское судно «Хатанга», которое находится в порту с 2017 г.» – говорится в сообщении.

Согласно утверждению министерства, агрегат «представляет угрозу безопасности мореплавания и выводится из эксплуатации». Судно должно быть убрано из порта в течение трех месяцев после принятия решения. Администрация порта также потребует от российского судовладельца возмещения расходов за весь период стоянки судна в порту.

Танкер «Хатанга» прибыл в Гдыню в 2017 г. Он не прошел плановую проверку и был задержан на время ремонтных работ, пишет Gospodarka Morska. В 2020 г. Мурманская судоходная компания, владелец танкера, объявила о банкротстве. Корабль остался у причала. По решению морского управления в Гдыне, «Хатанга» имеет статус «задержанной» единицы. Это означает, что с момента проведения инспекции в 2017 г. госинспекцией порта судно не может самостоятельно покинуть порт и остается в нем до тех пор, пока не будут выполнены определенные требования, включая повторную инспекцию после сообщения о готовности судовладельца. По словам пресс-секретаря управления порта Калины Герблинской, до сих пор такой заявки не поступало и судно якобы не имеет действующих сертификатов и экипажа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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