Польша решила убрать российское судно «Хатанга» из порта Гдыни

Танкер «Хатанга» прибыл в Гдыню в 2017 г. Он не прошел плановую проверку и был задержан на время ремонтных работ, пишет Gospodarka Morska. В 2020 г. Мурманская судоходная компания, владелец танкера, объявила о банкротстве. Корабль остался у причала. По решению морского управления в Гдыне, «Хатанга» имеет статус «задержанной» единицы. Это означает, что с момента проведения инспекции в 2017 г. госинспекцией порта судно не может самостоятельно покинуть порт и остается в нем до тех пор, пока не будут выполнены определенные требования, включая повторную инспекцию после сообщения о готовности судовладельца. По словам пресс-секретаря управления порта Калины Герблинской, до сих пор такой заявки не поступало и судно якобы не имеет действующих сертификатов и экипажа.