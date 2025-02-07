Кузнецов: Пентагон использует Финляндию для «примерки» театра военных действий
Министерство обороны США использует Финляндию в качестве «примерки» потенциального театра военных действий, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью «РИА Новости».
По словам Кузнецова, о том что Пентагон начал «примерку» потенциального театра военных действий, говорят демонстративные полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 над Финляндией. О последних полетах B-52 над территорией страны стало известно в ноябре 2024 г.
В том же интервью посол заявил, что финские власти не планируют открывать границу с Россией. По его словам, Хельсинки все еще придерживаются мнения о вероятном использовании гражданами третьих стран границы для того, чтобы «толпами» прибыть в Финляндию через территорию РФ. Финские пограничники при этом согласны с тем фактом, что обстановка на российской стороне границы спокойна и находится под уверенным контролем их коллег из РФ.
6 февраля правительство Финляндии направило на рассмотрение в парламент законопроект, который ограничивает возможность приобретения недвижимости в стране гражданами России. Запрет не распространяется на лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Финляндии или разрешение на пребывание в стране в качестве долгосрочного резидента ЕС, выданное финскими властями. По словам Кузнецова, вероятность одобрения этого закона в Финляндии высока. В этом случае Россией будут приняты ответные меры, которые будут соответствовать российским государственным интересам.
21 июля 2024 г. два американских бомбардировщика пролетели в воздушном пространстве Финляндии. Бомбардировщики поддерживались двумя американскими самолетами-заправщиками KC-135 и одним KC-46.