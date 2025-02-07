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Кузнецов: Пентагон использует Финляндию для «примерки» театра военных действий

Ведомости

Министерство обороны США использует Финляндию в качестве «примерки» потенциального театра военных действий, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью «РИА Новости».

По словам Кузнецова, о том что Пентагон начал «примерку» потенциального театра военных действий, говорят демонстративные полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 над Финляндией. О последних полетах B-52 над территорией страны стало известно в ноябре 2024 г.

В том же интервью посол заявил, что финские власти не планируют открывать границу с Россией. По его словам, Хельсинки все еще придерживаются мнения о вероятном использовании гражданами третьих стран границы для того, чтобы «толпами» прибыть в Финляндию через территорию РФ. Финские пограничники при этом согласны с тем фактом, что обстановка на российской стороне границы спокойна и находится под уверенным контролем их коллег из РФ.

6 февраля правительство Финляндии направило на рассмотрение в парламент законопроект, который ограничивает возможность приобретения недвижимости в стране гражданами России. Запрет не распространяется на лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Финляндии или разрешение на пребывание в стране в качестве долгосрочного резидента ЕС, выданное финскими властями. По словам Кузнецова, вероятность одобрения этого закона в Финляндии высока. В этом случае Россией будут приняты ответные меры, которые будут соответствовать российским государственным интересам.

21 июля 2024 г. два американских бомбардировщика пролетели в воздушном пространстве Финляндии. Бомбардировщики поддерживались двумя американскими самолетами-заправщиками KC-135 и одним KC-46.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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