Кузнецов: Пентагон использует Финляндию для «примерки» театра военных действий

В том же интервью посол заявил, что финские власти не планируют открывать границу с Россией. По его словам, Хельсинки все еще придерживаются мнения о вероятном использовании гражданами третьих стран границы для того, чтобы «толпами» прибыть в Финляндию через территорию РФ. Финские пограничники при этом согласны с тем фактом, что обстановка на российской стороне границы спокойна и находится под уверенным контролем их коллег из РФ.