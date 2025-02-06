В Финляндии намерены ограничить россиянам сделки с недвижимостью

«В финском министерстве обороны обосновывают запрет некими «рисками», которые более конкретно сформулировать никто не может. Очевидно, что речь идет об очередном чисто политическом решении на волне русофобии и военного психоза», – сказал Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).