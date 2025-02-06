В Финляндии намерены ограничить россиянам сделки с недвижимостью
Правительство Финляндии направило на рассмотрение в парламент законопроект, который ограничивает возможность приобретения недвижимости в стране гражданами России.
«Мы внесли этот законопроект, потому что хотим снизить все возможные риски для безопасности Финляндии», – заявил министр обороны Антти Хакканен.
Однако запрет не распространяется на лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Финляндии или разрешение на пребывание в стране в качестве долгосрочного резидента ЕС, выданное финскими властями.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов прокомментировал ситуацию, назвав запрет покупки земель россиянами «психозом».
«В финском министерстве обороны обосновывают запрет некими «рисками», которые более конкретно сформулировать никто не может. Очевидно, что речь идет об очередном чисто политическом решении на волне русофобии и военного психоза», – сказал Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).
По словам посла, вероятность одобрения этого закона в Финляндии высока. В этом случае Россией будут приняты ответные меры, которые будут соответствовать российским государственным интересам.
1 февраля в Финляндии школьника не пустили на экскурсию из-за российского гражданства. Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил возмущение из-за произошедшего и назвал случившееся дискриминацией, которая свидетельствует о глубокой русофобии.