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В Финляндии намерены ограничить россиянам сделки с недвижимостью

Ведомости

Правительство Финляндии направило на рассмотрение в парламент законопроект, который ограничивает возможность приобретения недвижимости в стране гражданами России.

«Мы внесли этот законопроект, потому что хотим снизить все возможные риски для безопасности Финляндии», – заявил министр обороны Антти Хакканен.

Однако запрет не распространяется на лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Финляндии или разрешение на пребывание в стране в качестве долгосрочного резидента ЕС, выданное финскими властями.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов прокомментировал ситуацию, назвав запрет покупки земель россиянами «психозом».

«В финском министерстве обороны обосновывают запрет некими «рисками», которые более конкретно сформулировать никто не может. Очевидно, что речь идет об очередном чисто политическом решении на волне русофобии и военного психоза», – сказал Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

По словам посла, вероятность одобрения этого закона в Финляндии высока. В этом случае Россией будут приняты ответные меры, которые будут соответствовать российским государственным интересам.

1 февраля в Финляндии школьника не пустили на экскурсию из-за российского гражданства. Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил возмущение из-за произошедшего и назвал случившееся дискриминацией, которая свидетельствует о глубокой русофобии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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