Посол: Финляндия не намерена открывать границу с РФ в обозримом будущем

8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой из-за присутствия «угрозы» с восточной стороны. В декабре 2024 г. Орпо говорил, что российско-финская граница закрыта до дальнейшего уведомления. По его словам, открыть границу нельзя до тех пор, пока не будет найден способ, который позволит по согласованию с РФ открыть один или несколько пограничных пунктов: для этого требуется, чтобы российская сторона не позволяла мигрантам пересекать границу без необходимых документов.