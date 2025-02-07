Посол: Финляндия не намерена открывать границу с РФ в обозримом будущем
Финские власти не планируют открывать границу с Россией. Об этом заявил посол России в республике Павел Кузнецов в интервью «РИА Новости».
«Судя по последним высказываниям финского политического руководства, открывать границу в обозримой перспективе оно не намерено», – сказал Кузнецов.
По его словам, Хельсинки все еще придерживаются мнения о вероятном использовании гражданами третьих стран границы для того, чтобы «толпами» прибыть в Финляндию через территорию РФ.
«Президент [Финляндии] Александр Стубб заявляет, что "мяч на российской стороне" – мы, дескать, должны каким-то образом доказать финнам, что эти опасения беспочвенны», – отметил дипломат.
Финские пограничники при этом согласны с тем фактом, что обстановка на российской стороне границы спокойна и находится под уверенным контролем их коллег из РФ, добавил Кузнецов.
8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой из-за присутствия «угрозы» с восточной стороны. В декабре 2024 г. Орпо говорил, что российско-финская граница закрыта до дальнейшего уведомления. По его словам, открыть границу нельзя до тех пор, пока не будет найден способ, который позволит по согласованию с РФ открыть один или несколько пограничных пунктов: для этого требуется, чтобы российская сторона не позволяла мигрантам пересекать границу без необходимых документов.
24 ноября 2023 г. Финляндия сообщила, что о все КПП на границе с Россией за исключением пункта Рая-Йоосеп закрываются. Республика обвинила РФ в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. 15 апреля также были закрыты пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.