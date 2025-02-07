Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Посол: Финляндия не намерена открывать границу с РФ в обозримом будущем

Ведомости

Финские власти не планируют открывать границу с Россией. Об этом заявил посол России в республике Павел Кузнецов в интервью «РИА Новости».

«Судя по последним высказываниям финского политического руководства, открывать границу в обозримой перспективе оно не намерено», – сказал Кузнецов.

По его словам, Хельсинки все еще придерживаются мнения о вероятном использовании гражданами третьих стран границы для того, чтобы «толпами» прибыть в Финляндию через территорию РФ.

«Президент [Финляндии] Александр Стубб заявляет, что "мяч на российской стороне" – мы, дескать, должны каким-то образом доказать финнам, что эти опасения беспочвенны», – отметил дипломат.

Финские пограничники при этом согласны с тем фактом, что обстановка на российской стороне границы спокойна и находится под уверенным контролем их коллег из РФ, добавил Кузнецов.

8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой из-за присутствия «угрозы» с восточной стороны. В декабре 2024 г. Орпо говорил, что российско-финская граница закрыта до дальнейшего уведомления. По его словам, открыть границу нельзя до тех пор, пока не будет найден способ, который позволит по согласованию с РФ открыть один или несколько пограничных пунктов: для этого требуется, чтобы российская сторона не позволяла мигрантам пересекать границу без необходимых документов.

24 ноября 2023 г. Финляндия сообщила, что о все КПП на границе с Россией за исключением пункта Рая-Йоосеп закрываются. Республика обвинила РФ в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. 15 апреля также были закрыты пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных