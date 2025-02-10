Шольц высказался против ударов Украины вглубь России

В декабре 2024 г. канцлер ФРГ сообщил, что Германия не планирует оказывать помощь Украине в ущерб собственной безопасности, в том числе отправлять в страну ракеты Taurus и своих военнослужащих. Шольц подчеркнул, что, пока он занимает пост канцлера, ФРГ не станет поставлять Киеву дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории.