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Шольц высказался против ударов Украины вглубь России

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против поставок немецкого оружия Украине для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом он заявил на предвыборных дебатах с кандидатом в канцлеры, лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает Welt.

«По-прежнему правильно не позволять Киеву наносить удары немецким оружием вглубь российской территории, чтобы предотвратить эскалацию», – подчеркнул Шольц, добавив, что конфликт должен завершиться в ближайшее время.

В декабре 2024 г. канцлер ФРГ сообщил, что Германия не планирует оказывать помощь Украине в ущерб собственной безопасности, в том числе отправлять в страну ракеты Taurus и своих военнослужащих. Шольц подчеркнул, что, пока он занимает пост канцлера, ФРГ не станет поставлять Киеву дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории.

Власти России неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и обращали внимание на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в российско-украинский конфликт. В Кремле отмечали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а только увеличит длительность боев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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