Шольц высказался против ударов Украины вглубь России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против поставок немецкого оружия Украине для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом он заявил на предвыборных дебатах с кандидатом в канцлеры, лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает Welt.
«По-прежнему правильно не позволять Киеву наносить удары немецким оружием вглубь российской территории, чтобы предотвратить эскалацию», – подчеркнул Шольц, добавив, что конфликт должен завершиться в ближайшее время.
В декабре 2024 г. канцлер ФРГ сообщил, что Германия не планирует оказывать помощь Украине в ущерб собственной безопасности, в том числе отправлять в страну ракеты Taurus и своих военнослужащих. Шольц подчеркнул, что, пока он занимает пост канцлера, ФРГ не станет поставлять Киеву дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории.
Власти России неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и обращали внимание на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в российско-украинский конфликт. В Кремле отмечали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а только увеличит длительность боев.