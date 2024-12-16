Шольц: ФРГ не будет передавать Киеву ракеты Taurus и военных в ущерб стране
Германия не собирается оказывать помощь Киеву в ущерб собственной безопасности, в частности отправлять в страну ракеты Taurus и своих военных, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе внеочередного заседания бундестага по вопросу вотума недоверия главе правительства.
«На сегодняшний день ФРГ оказывает наибольшую поддержку Украине в Европе. Я хочу, чтобы так было и впредь. В то же время мы не станем предпринимать шагов, которые поставят на кон безопасность государства», – отметил политик.
Кроме того, Шольц подчеркнул, что, пока он занимает пост канцлера, Германия не будет поставлять ВСУ дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории.
Тем не менее лидер ФРГ 2 декабря во время визита на Украину выразил поддержку Киеву. В тот же день по его указу в республику были отправлены вооружения на 650 млн евро.
16 декабря «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg писали об ухудшающемся состоянии экономики Германии. Данная отрасль в ФРГ на протяжении пяти лет переживает тяжелые времена застоя, при этом местные власти ничего не могут изменить: сейчас экономические показатели на 5% меньше, чем мог бы быть в случае сохранения роста доковидного времени.
Отмечается, что падение ВВП связано с энергетическим кризисом и экспортной ситуацией в государстве. Так, большая часть бюджета просела из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей, а также из-за невозможности Volkswagen и Mercedes-Benz Group обогнать производителей китайских автомобилей.