Шольц: ФРГ не будет передавать Киеву ракеты Taurus и военных в ущерб стране

16 декабря «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg писали об ухудшающемся состоянии экономики Германии. Данная отрасль в ФРГ на протяжении пяти лет переживает тяжелые времена застоя, при этом местные власти ничего не могут изменить: сейчас экономические показатели на 5% меньше, чем мог бы быть в случае сохранения роста доковидного времени.