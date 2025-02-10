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Захарова: Россия ожидает от США конкретных шагов по нормализации отношений

Ведомости

Россия ожидает от США конкретных шагов по нормализации отношений двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат указала, что в России в курсе заявления администрации президента США Дональда Трампа о желании наладить диалог с российской стороной.

9 февраля Трамп рассказал New York Post, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Президент США уточнил, что у него есть конкретный план по прекращению конфликта. Трамп также заявил, обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу: «Давайте начнем эти встречи. Они [Путин и президент Украины Владимир Зеленский] хотят встретиться».

7 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия все еще готова к переговорам по урегулированию на Украине. В этот же день спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог сообщил New York Post, что и России, и Украине придется идти на уступки. По его словам, Трамп собирается сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы затем перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о редкоземельных металлах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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