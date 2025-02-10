Захарова: Россия ожидает от США конкретных шагов по нормализации отношений
Россия ожидает от США конкретных шагов по нормализации отношений двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Дипломат указала, что в России в курсе заявления администрации президента США Дональда Трампа о желании наладить диалог с российской стороной.
9 февраля Трамп рассказал New York Post, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Президент США уточнил, что у него есть конкретный план по прекращению конфликта. Трамп также заявил, обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу: «Давайте начнем эти встречи. Они [Путин и президент Украины Владимир Зеленский] хотят встретиться».
7 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия все еще готова к переговорам по урегулированию на Украине. В этот же день спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог сообщил New York Post, что и России, и Украине придется идти на уступки. По его словам, Трамп собирается сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы затем перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о редкоземельных металлах страны.