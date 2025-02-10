Захарова: Россия ожидает от США конкретных шагов по нормализации отношений

7 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия все еще готова к переговорам по урегулированию на Украине. В этот же день спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог сообщил New York Post, что и России, и Украине придется идти на уступки. По его словам, Трамп собирается сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы затем перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о редкоземельных металлах страны.