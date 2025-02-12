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Песков заявил об активизации контактов ведомств по теме обмена заключенными

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал отвечать, возможны ли другие обмены заключенными с иностранными государствами после освобождения экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, осужденного в России по делу о контрабанда наркотиков. При этом представитель Кремля отметил активизацию контактов между ведомствами по данному вопросу.

«Все, что мы хотели и могли сказать, мы уже сказали. Но я опять же возвращаю вас к повторяемому несколько дней заявлению о том, что в последнее время по линии соответствующих ведомств контакты интенсифицировались», – сказал Песков.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил 11 февраля, что Россия освободила Фогеля. В обмен на него будет освобожден гражданин РФ, заявил Песков. Он не уточнил, о ком именно идет речь.

Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у супругов был дипломатический статус.

В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Летом Трамп, который на тот момент был кандидатом в президенты США, лично встречался с 95-летней матерью Фогеля Малфиной. Политик пообещал добиться возвращения ее сына домой в случае победы на выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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