Песков заявил об активизации контактов ведомств по теме обмена заключенными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал отвечать, возможны ли другие обмены заключенными с иностранными государствами после освобождения экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, осужденного в России по делу о контрабанда наркотиков. При этом представитель Кремля отметил активизацию контактов между ведомствами по данному вопросу.
«Все, что мы хотели и могли сказать, мы уже сказали. Но я опять же возвращаю вас к повторяемому несколько дней заявлению о том, что в последнее время по линии соответствующих ведомств контакты интенсифицировались», – сказал Песков.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил 11 февраля, что Россия освободила Фогеля. В обмен на него будет освобожден гражданин РФ, заявил Песков. Он не уточнил, о ком именно идет речь.
Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у супругов был дипломатический статус.
В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Летом Трамп, который на тот момент был кандидатом в президенты США, лично встречался с 95-летней матерью Фогеля Малфиной. Политик пообещал добиться возвращения ее сына домой в случае победы на выборах.