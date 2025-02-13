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В Кремле подтвердили требования России о нерасширении НАТО на восток

Ведомости

Требования РФ, переданные в виде проекта договора Вашингтону в 2021 г., о недопустимости расширения НАТО на восток остаются в силе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, позиция Москвы в этом вопросе последовательна.

«Все озабоченности, связанные с безопасностью нашей страны, хорошо известны. Наша позиция последовательна. Все ее знают. И безусловно, все вопросы, связанные с безопасностью на европейском континенте и особенно в тех аспектах, которые касаются нашей страны Российской Федерации, должны обсуждаться комплексно, и мы рассчитываем, что так и будет», – заявил представитель Кремля.

17 декабря 2021 г. российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток. 21 декабря 2021 г. представитель госдепартамента США (на тот момент) Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.

23 декабря 2021 г. генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг (в 2024 г. этот пост занял Марк Рютте) заявил, что НАТО никогда не давало обещаний не расширяться на восток. Каждая страна, по его словам, имеет право присоединиться к альянсу, что прописано в нескольких документах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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