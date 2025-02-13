В Кремле подтвердили требования России о нерасширении НАТО на восток

«Все озабоченности, связанные с безопасностью нашей страны, хорошо известны. Наша позиция последовательна. Все ее знают. И безусловно, все вопросы, связанные с безопасностью на европейском континенте и особенно в тех аспектах, которые касаются нашей страны Российской Федерации, должны обсуждаться комплексно, и мы рассчитываем, что так и будет», – заявил представитель Кремля.