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Посол Израиля: заложник «Хамаса» россиянин Труфанов жив

Ведомости

Израилю известно, что находящийся в заложниках у боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» гражданин России Александр Труфанов жив. Об этом сообщила ТАСС посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

Дипломат уточнила, что его по-прежнему должны освободить на первом этапе соглашения между Израилем и «Хамасом».

10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит добиваться скорейшего возвращения домой не только Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и остальных заложников из сектора Газа. По ее словам, для этого Израиль и «Хамас» должны выполнять достигнутые договоренности в рамках сделки о прекращении боев на нынешнем и на последующих этапах ее реализации. От этого зависит судьба остающихся в анклаве пленных и освобождение палестинских заключенных.

В тот же день представитель «Хамаса» Абу Убейда объявил, что группировка отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением военных действий в анклаве в случае, если группировка не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках сделки о перемирии.

13 февраля The Jerusalem Post писала, что «Хамас» достиг соглашения с египетскими посредниками по сохранению договоренностей с Израилем о режиме прекращения огня и освобождению заложников в его первоначальной форме в обмен на гуманитарную помощь и топливо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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