Посол Израиля: заложник «Хамаса» россиянин Труфанов жив
Израилю известно, что находящийся в заложниках у боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» гражданин России Александр Труфанов жив. Об этом сообщила ТАСС посол Израиля в Москве Симона Гальперин.
Дипломат уточнила, что его по-прежнему должны освободить на первом этапе соглашения между Израилем и «Хамасом».
10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит добиваться скорейшего возвращения домой не только Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и остальных заложников из сектора Газа. По ее словам, для этого Израиль и «Хамас» должны выполнять достигнутые договоренности в рамках сделки о прекращении боев на нынешнем и на последующих этапах ее реализации. От этого зависит судьба остающихся в анклаве пленных и освобождение палестинских заключенных.
В тот же день представитель «Хамаса» Абу Убейда объявил, что группировка отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением военных действий в анклаве в случае, если группировка не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках сделки о перемирии.
13 февраля The Jerusalem Post писала, что «Хамас» достиг соглашения с египетскими посредниками по сохранению договоренностей с Израилем о режиме прекращения огня и освобождению заложников в его первоначальной форме в обмен на гуманитарную помощь и топливо.