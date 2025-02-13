Посол Израиля: заложник «Хамаса» россиянин Труфанов жив

10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит добиваться скорейшего возвращения домой не только Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и остальных заложников из сектора Газа. По ее словам, для этого Израиль и «Хамас» должны выполнять достигнутые договоренности в рамках сделки о прекращении боев на нынешнем и на последующих этапах ее реализации. От этого зависит судьба остающихся в анклаве пленных и освобождение палестинских заключенных.