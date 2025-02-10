МИД: Россия будет добиваться возвращения домой всех заложников «Хамаса»

Дипломат напомнила о заявлении заместителя председателя политбюро «Хамаса» Мусы Абу-Марзука, которое он сделал по прилету в Москву. Тогда он сказал, что решение о включении Труфанова в список лиц на обмен в ходе первого этапа сделки с Израилем было принято по просьбе России и в знак благодарности за позицию страны в поддержку справедливого решения палестинского вопроса. Во время «гуманитарной паузы» в ноябре 2023 г. в исключительном порядке по обращению российской стороны также были освобождены граждане России Елена Труфанова, Ирина Татти, Рон Кривой и пережившая Холокост израильтянка Яффа Адар.