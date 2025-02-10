Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД: Россия будет добиваться возвращения домой всех заложников «Хамаса»

Ведомости

Россия продолжит добиваться скорейшего возвращения домой не только россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и всех остальных заложников из сектора Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, для этого Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» должны выполнять достигнутые договоренности в рамках соглашения о прекращении боевых действии в секторе Газа на нынешнем и на последующих этапах его реализации. От этого зависит судьба всех остающихся в анклаве пленных и освобождение палестинских заключенных.

Дипломат напомнила о заявлении заместителя председателя политбюро «Хамаса» Мусы Абу-Марзука, которое он сделал по прилету в Москву. Тогда он сказал, что решение о включении Труфанова в список лиц на обмен в ходе первого этапа сделки с Израилем было принято по просьбе России и в знак благодарности за позицию страны в поддержку справедливого решения палестинского вопроса. Во время «гуманитарной паузы» в ноябре 2023 г. в исключительном порядке по обращению российской стороны также были освобождены граждане России Елена Труфанова, Ирина Татти, Рон Кривой и пережившая Холокост израильтянка Яффа Адар.

«В своих многомесячных переговорах с представителями палестинского движения по всем имеющимся каналам мы настойчиво добивались скорейшего возвращения всех наших соотечественников. С должным вниманием отнеслись и к соответствующим обращениям в наш адрес ряда иностранных партнеров», – указала Захарова.

Результаты, которых России удалось добиться во время работ на этом направлении, побудили власти Израиля изменить свое негативное восприятие взаимодействия страны с «Хамасом». На смену критике пришел более прагматичный подход. Это в том числе выразилось и в многочисленных обращениях к России израильских представителей на разных уровнях, включая посольство Израиля в Москве, с просьбами продолжать активную работу. На этом фоне необъективная оценка израильского посла в РФ Симоны Гальперин российского вклада в освобождение заложников вызывает удивление, отметила официальный представитель МИДа.

Соглашение о прекращении огня и обмене заключенными и заложниками между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января при посредничестве США, Египта и Катара. В рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, и 33 израильских пленных.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных