МИД: Россия будет добиваться возвращения домой всех заложников «Хамаса»
Россия продолжит добиваться скорейшего возвращения домой не только россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и всех остальных заложников из сектора Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее мнению, для этого Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» должны выполнять достигнутые договоренности в рамках соглашения о прекращении боевых действии в секторе Газа на нынешнем и на последующих этапах его реализации. От этого зависит судьба всех остающихся в анклаве пленных и освобождение палестинских заключенных.
Дипломат напомнила о заявлении заместителя председателя политбюро «Хамаса» Мусы Абу-Марзука, которое он сделал по прилету в Москву. Тогда он сказал, что решение о включении Труфанова в список лиц на обмен в ходе первого этапа сделки с Израилем было принято по просьбе России и в знак благодарности за позицию страны в поддержку справедливого решения палестинского вопроса. Во время «гуманитарной паузы» в ноябре 2023 г. в исключительном порядке по обращению российской стороны также были освобождены граждане России Елена Труфанова, Ирина Татти, Рон Кривой и пережившая Холокост израильтянка Яффа Адар.
«В своих многомесячных переговорах с представителями палестинского движения по всем имеющимся каналам мы настойчиво добивались скорейшего возвращения всех наших соотечественников. С должным вниманием отнеслись и к соответствующим обращениям в наш адрес ряда иностранных партнеров», – указала Захарова.
Результаты, которых России удалось добиться во время работ на этом направлении, побудили власти Израиля изменить свое негативное восприятие взаимодействия страны с «Хамасом». На смену критике пришел более прагматичный подход. Это в том числе выразилось и в многочисленных обращениях к России израильских представителей на разных уровнях, включая посольство Израиля в Москве, с просьбами продолжать активную работу. На этом фоне необъективная оценка израильского посла в РФ Симоны Гальперин российского вклада в освобождение заложников вызывает удивление, отметила официальный представитель МИДа.
Соглашение о прекращении огня и обмене заключенными и заложниками между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января при посредничестве США, Египта и Катара. В рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, и 33 израильских пленных.