Зачем «Хамас» приехал в Москву третий раз с начала войны в Газе

«Мы отреагировали на просьбу России только из уважения к президенту России Владимиру Путину. Харкин – военнопленный, переговоры о его освобождении будут вестись на втором этапе, а не на первом», – подчеркнул 3 февраля Марзук. При этом он добавил, что в качестве ответного жеста по отношению к России и Харкин может быть освобожден в приоритетном порядке, в начале списка. Делегация палестинского движения проинформирует российскую сторону о реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В «Хамас» также надеются, что Россия сможет оказать давление на Израиль, с тем чтобы он соблюдал взятые на себя обязательства.