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Зачем «Хамас» приехал в Москву третий раз с начала войны в Газе

Заложника с паспортом России освободят, в анклав запросили гумпомощь
Глеб Мишутин
Россия может способствовать созданию единой палестинской платформы для управления Газой
Россия может способствовать созданию единой палестинской платформы для управления Газой / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Находящийся в плену у радикального палестинского движения «Хамас» россиянин Александр Труфанов будет в скором времени освобожден. Об этом в рамках своего визита в Москву 3 февраля заявил зампредседателя политбюро «Хамас» Муса Абу Марзук. Это третья делегация «Хамас» с начала войны в Газе, начавшейся с нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 г.

«Один из них, [Александр] Труфанов, обязательно будет освобожден в ближайшее время. Несмотря на то что он военнослужащий [израильской армии]. Было принято решение освободить его на первом этапе сделки», – отметил Абу Марзук (цитата по «РИА Новости»). По его словам, это «ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу».

Первый этап перемирия в Газе, который начался 19 января и продлится 42 дня, подразумевает обмен 33 израильских заложников примерно на 1900 палестинских заключенных. В списке заложников значится и фамилия Труфанова. Замглавы МИД России Михаил Богданов вел переговоры о его освобождении с Абу Марзуком еще до начала перемирия, 16 января. Другой военнослужащий, находящийся у «Хамас», Максим Харкин, будет освобожден на втором этапе соглашения с Израилем. На момент взятия в плен у уроженца Донбасса Харкина не было российского гражданства. Оно было оформлено его семьей, для того чтобы Москва могла помочь с освобождением.

«Мы отреагировали на просьбу России только из уважения к президенту России Владимиру Путину. Харкин – военнопленный, переговоры о его освобождении будут вестись на втором этапе, а не на первом», – подчеркнул 3 февраля Марзук. При этом он добавил, что в качестве ответного жеста по отношению к России и Харкин может быть освобожден в приоритетном порядке, в начале списка. Делегация палестинского движения проинформирует российскую сторону о реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В «Хамас» также надеются, что Россия сможет оказать давление на Израиль, с тем чтобы он соблюдал взятые на себя обязательства.

Помимо освобождения оказавшихся в заложниках у «Хамас» россиян, речь в Москве 3 февраля шла и о гуманитарной помощи. Ее представители группировки запросили «для смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа».

«Хамас» остается актором, которого нельзя игнорировать, – именно он до сих пор контролирует Газу, говорит эксперт РСМД Кирилл Семенов. По его словам, боевые действия показали малоэффективность военного уничтожения движения. Задача России – вернуть «Хамас» к более конструктивной позиции и предпринять шаги для создания единой палестинской платформы, которая могла бы управлять Газой. У Москвы с «Хамас», подчеркивает эксперт, есть давние связи, которые не исчезли даже из-за негативных оценок палестинских действий 7 октября. При этом, добавил Семенов, Россия поддерживает и отношения с Израилем, так что ее роль в урегулировании конфликта будет весьма востребованной.

Скорее всего, гумпомощь России в Газу ограничится лекарствами, продовольствием, водой и т. д., считает младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. Не стоит рассчитывать на то, что Россия будет инвестировать в восстановление Газы: состояние перемирия неоднозначное, а экономические выгоды такого решения не имеют ясности, резюмирует эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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