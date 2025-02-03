Чем известен будущий начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир

Чем известен будущий начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль ЗамирВ марте израильскую армию возглавит выходец из танковых войск со связями в Пентагоне
Новым начальником генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 6 марта станет генерал-майор Эяль Замир. Его назначение 1 февраля одобрили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац. На этом посту Замир, являющийся сейчас генеральным директором минобороны страны, сменит генерал-лейтенанта Герци Халеви, который 21 января подал прошение об отставке.
В своем заявлении Халеви (занял пост в октябре 2022 г.) признал ответственность за провал ЦАХАЛ в предотвращении атаки группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г., когда были убиты более 1200 израильтян, еще свыше 200 взяты в плен. Он также пообещал за оставшееся до 6 марта время завершить собственное расследование нападения «Хамаса» и продолжить повышать готовность Армии обороны Израиля к «будущим испытаниям».
Эяль Замир родился в 1966 г. в городе Эйлате на юге Израиля. Получил образование в военном командном училище-интернате в Тель-Авиве, окончил Межвидовой командно-штабной колледж и Колледж национальной безопасности.
Замир станет первым за полвека главой ЦАХАЛ, чья военная служба была тесно связана с танковыми войсками. Последним выходцем из этого рода войск, кто возглавлял генштаб израильской армии, был Давид Элазар (1972-1974 гг.), командовавший Северным округом, который во время Шестидневной войны нанес поражение силам Иордании и Сирии. Замир был призван в бронетанковые войска в 1984 г., где и прошел военную подготовку и курсы командира танка. С 1992 по 1994 г. служил офицером генштаба 7-й бригады, а в 1994–1996 гг. – командиром 75-го батальона 7-й бригады. В 1996 г. Замир стал командиром курса командиров танков в Бронетанковой школе, а в 1997 г. отправился проходить годичный курс подготовки офицеров в Военной школе в Париже.
С 2000 по 2002 г. возглавлял отвечавший за разработку доктрины отдел бронетанкового корпуса в штабе главного офицера бронетанковых войск и одновременно служил командиром 656-й бригады в звании подполковника, которая участвовала в боевых действиях в ходе операции «Защитная стена» весной 2002 г. К июлю 2011 г. Замир дослужился до должности начальника штаба сухопутных войск.
Быстрое продвижение по военной службе привело к тому, что в 2012-2015 гг. он занимал должность военного секретаря премьер-министра Нетаньяху. В 2015 г. Замир был назначен командующим Южного военного округа, отвечающего за безопасность вдоль границы с сектором Газа. В 2018-2021 гг. занимал пост заместителя начальника генштаба ЦАХАЛ, координируя работу штаба по реализации пятилетнего плана наращивания военной мощи «Тнуфа», а также руководил военной помощью гражданскому сектору во время пандемии COVID-19. Замир уже дважды прежде становился кандидатом на пост начальника генштаба израильской армии – в 2018 и 2022 гг. – но оба раза уступил другим претендентам. В феврале 2023 г. занял должность исполнительного директора министерства обороны Израиля.
Помимо военного образования у Замира также есть степень бакалавра политологии в Тель-Авивском университете и степень магистра национальной безопасности в Хайфском университете. Кроме того, он окончил программу общего менеджмента для руководителей высшего звена в Уортонской школе бизнеса (США), а в течение 2021 г. был приглашенным сотрудником в Вашингтонском институте ближневосточной политики, где в итоге опубликовал доклад, в котором предложил скоординировать действия США, Израиля и их союзников в регионе по противодействию Ирану. После атаки на Израиль 7 сентября 2023 г. Замир широко взаимодействовал с Пентагоном по вопросам оружия и боеприпасов, в частности, отвечал за закупки истребителей.
Назначение приветствовали представители разных политических сил Израиля. Так, председатель комитета кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн (член правящей партии «Ликуд») заявил, что на Замира ляжет «историческая задача сформировать облик Армии обороны Израиля для будущих поколений». Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид назвал его «подходящим человеком для этой работы», а председатель Демократической партии Яир Голан охарактеризовал Замира как «талантливого офицера и лидера». Халеви также поздравил своего преемника на посту с назначением, выразив уверенность, что он поведет «вперед в свете предстоящих задач».
Замир женат, у него трое детей. Старший сын Ори служит командиром роты в бронетанковом корпусе, а дочь Рони – офицером запаса в оперативном подразделении пехотной бригады «Голани». Младший сын Итай сейчас учится в школе.