Чем известен будущий начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир

Замир станет первым за полвека главой ЦАХАЛ, чья военная служба была тесно связана с танковыми войсками. Последним выходцем из этого рода войск, кто возглавлял генштаб израильской армии, был Давид Элазар (1972-1974 гг.), командовавший Северным округом, который во время Шестидневной войны нанес поражение силам Иордании и Сирии. Замир был призван в бронетанковые войска в 1984 г., где и прошел военную подготовку и курсы командира танка. С 1992 по 1994 г. служил офицером генштаба 7-й бригады, а в 1994–1996 гг. – командиром 75-го батальона 7-й бригады. В 1996 г. Замир стал командиром курса командиров танков в Бронетанковой школе, а в 1997 г. отправился проходить годичный курс подготовки офицеров в Военной школе в Париже.