Песков: Путин обсудил с Совбезом разговор с Трампом
Президент РФ Владимир Путин в закрытой части совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и разворачивающиеся контакты с США, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность личной встречи.
14 февраля Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого участники обсудили меры по подготовке к природным чрезвычайным ситуациям.