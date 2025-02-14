Путин и Трамп после разговора поручили своим помощникам установить контакты
После телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампа дали поручения своим помощникам установить контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«На это потребуются определенные дни, и потом уже будет конфигурация, о которой мы вам расскажем», – сообщил Песков.
12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность личной встречи.
После разговора с Путиным Трамп провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал, что обсудил с президентом Украины предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.
14 февраля Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта. Встреча в Саудовской Аравии, как ожидается, последует за переговорами, которые намечены на 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио планируют встретиться с Зеленским.