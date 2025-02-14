Путин и Трамп после разговора поручили своим помощникам установить контакты

14 февраля Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта. Встреча в Саудовской Аравии, как ожидается, последует за переговорами, которые намечены на 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио планируют встретиться с Зеленским.