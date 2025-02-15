Песков: в России приветствуют освобождение заложника Труфанова
В России приветствуют освобождение российского и израильского гражданина Александра Труфанова и выражают признательность руководству радикальной палестинской группировки «Хамас» за это решение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников «Хамаса». Среди освобожденных пленных Саги Декель Чен со вторым американским гражданством, Труфанов и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они провели в плену боевиков 498 дней.
Труфанова боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой, сообщало посольство Израиля в России. Его бабушка Ирина Татти, мама Елена Труфанова и невеста Сафир Коэн были освобождены из плена, а отца Виталия Труфанова убили нападавшие 7 октября 2023 г.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что освобождение Труфанова стало возможным в результате действий российской дипломатии, включая интенсивные контакты с руководством «Хамаса». Дипломат добавила, что Россия продолжит активно добиваться скорейшего возвращения из плена боевиков уроженца Донбасса Максима Харкина.
Сделка о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступила в силу 19 января и была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.