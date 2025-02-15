Песков: в России приветствуют освобождение заложника Труфанова

Сделка о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступила в силу 19 января и была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.