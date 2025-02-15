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Песков: в России приветствуют освобождение заложника Труфанова

Ведомости

В России приветствуют освобождение российского и израильского гражданина Александра Труфанова и выражают признательность руководству радикальной палестинской группировки «Хамас» за это решение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников «Хамаса». Среди освобожденных пленных Саги Декель Чен со вторым американским гражданством, Труфанов и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они провели в плену боевиков 498 дней.

Труфанова боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой, сообщало посольство Израиля в России. Его бабушка Ирина Татти, мама Елена Труфанова и невеста Сафир Коэн были освобождены из плена, а отца Виталия Труфанова убили нападавшие 7 октября 2023 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что освобождение Труфанова стало возможным в результате действий российской дипломатии, включая интенсивные контакты с руководством «Хамаса». Дипломат добавила, что Россия продолжит активно добиваться скорейшего возвращения из плена боевиков уроженца Донбасса Максима Харкина.

Сделка о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступила в силу 19 января и была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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