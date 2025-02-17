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Захарова с иронией ответила на призыв главы МИД Эстонии «загнать Путина в угол»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывание министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о том, что Европа «должна загнать Путина в угол». Свой комментарий Захарова опубликовала в Telegram-канале.

«Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем – 360 градусов», – написала она, добавив, что это «отличная позиция маневра».

15 февраля министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил Associated Press, что Евросоюз решил разработать план отправки своих войск на Украину после завершения боевых действий. Объединение находится на очень ранней стадии создания плана, уточнил он. В этот же день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что президент США Дональд Трамп должен будет попросить Евросоюз отправить военных на Украину, и объединению рано или поздно придется на это пойти.

16 февраля газета Ilta Sanomat сообщала, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что первым этапом урегулирования российско-украинского конфликта станет обеспечение Киева вооружениями и санкционное давление на Россию. Кроме того, финский президент также призвал Европу прислушаться к США и взять на себя больше ответственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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