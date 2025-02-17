Захарова с иронией ответила на призыв главы МИД Эстонии «загнать Путина в угол»

15 февраля министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил Associated Press, что Евросоюз решил разработать план отправки своих войск на Украину после завершения боевых действий. Объединение находится на очень ранней стадии создания плана, уточнил он. В этот же день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что президент США Дональд Трамп должен будет попросить Евросоюз отправить военных на Украину, и объединению рано или поздно придется на это пойти.