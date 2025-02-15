Сикорский: Европе придется отправить свои войска на Украину

12 февраля Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Они обсудили вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине, а также организацию личной встречи. После новости о беседе президентов РФ и США ряд европейских членов НАТО выступили с общим заявлением, в котором указали на необходимость их участия в возможных переговорах по урегулированию на Украине. Кроме того, они настояли на включении в этот процесс Киева. Заявление опубликовала глава европейской дипломатии Кайя Каллас в Х, его поддержали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания и Великобритания (не входит в ЕС).