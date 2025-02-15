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Сикорский: Европе придется отправить свои войска на Украину

Ведомости

Президент США Дональд Трамп должен будет попросить Евросоюз об отправке военных на Украину, и объединению рано или поздно придется сделать это. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Gazeta.

«Сначала он должен будет попросить нас об этом. Рано или поздно нам придется участвовать», – отметил он.

Сикорский добавил, что считает недавний разговор Трампа и президента РФ Владимира Путина «ошибкой». По его мнению, современная Россия представляет собой угрозу для Европы.

15 февраля министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Associated Press сообщил, что ЕС решил разработать план отправки своих войск на Украину после завершения боевых действий. По его словам, объединение находится на очень ранней стадии создания плана. Перед его разработкой европейским союзникам важно понять, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине.

12 февраля Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Они обсудили вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине, а также организацию личной встречи. После новости о беседе президентов РФ и США ряд европейских членов НАТО выступили с общим заявлением, в котором указали на необходимость их участия в возможных переговорах по урегулированию на Украине. Кроме того, они настояли на включении в этот процесс Киева. Заявление опубликовала глава европейской дипломатии Кайя Каллас в Х, его поддержали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания и Великобритания (не входит в ЕС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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