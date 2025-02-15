Сикорский: Европе придется отправить свои войска на Украину
Президент США Дональд Трамп должен будет попросить Евросоюз об отправке военных на Украину, и объединению рано или поздно придется сделать это. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Gazeta.
«Сначала он должен будет попросить нас об этом. Рано или поздно нам придется участвовать», – отметил он.
Сикорский добавил, что считает недавний разговор Трампа и президента РФ Владимира Путина «ошибкой». По его мнению, современная Россия представляет собой угрозу для Европы.
15 февраля министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Associated Press сообщил, что ЕС решил разработать план отправки своих войск на Украину после завершения боевых действий. По его словам, объединение находится на очень ранней стадии создания плана. Перед его разработкой европейским союзникам важно понять, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине.
12 февраля Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Они обсудили вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине, а также организацию личной встречи. После новости о беседе президентов РФ и США ряд европейских членов НАТО выступили с общим заявлением, в котором указали на необходимость их участия в возможных переговорах по урегулированию на Украине. Кроме того, они настояли на включении в этот процесс Киева. Заявление опубликовала глава европейской дипломатии Кайя Каллас в Х, его поддержали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания и Великобритания (не входит в ЕС).