Трамп заявил о готовности позволить Европе закупать оружие США для Киева

В этот же день агентство Bloomberg писало, что Трамп намеревается остановить боевые действия на Украине до 20 апреля. 13 февраля Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников сообщала, что президент России Владимир Путин и Трамп, предположительно, попытаются заключить сделку по Украине к празднику Пасхи, который в 2025 г. будет отмечаться 20 апреля, или к 9 мая – празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.