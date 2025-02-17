Трамп заявил о готовности позволить Европе закупать оружие США для Киева
Президент США Дональд Трамп готов разрешить Европе закупать американское оружие для передачи Украине. Об этом он заявил в ходе общения с прессой, передает Bloomberg.
«В воскресенье Трамп ответил «да» на вопрос журналистов о такой возможности. Это открывает Украине доступ к вооружению, даже если Трамп прекратит оказывать ей помощь», – говорится в материале.
При этом отмечается, что остается неясным, произойдет ли это на самом деле.
Трамп также заявил, что Киев будет участвовать в мирных переговорах, но не уточнил, в каком формате.
16 февраля президент Финляндии Александр Стубб заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что на первом этапе урегулирования российско-украинского конфликта следует «перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию».
В этот же день агентство Bloomberg писало, что Трамп намеревается остановить боевые действия на Украине до 20 апреля. 13 февраля Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников сообщала, что президент России Владимир Путин и Трамп, предположительно, попытаются заключить сделку по Украине к празднику Пасхи, который в 2025 г. будет отмечаться 20 апреля, или к 9 мая – празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
12 февраля Путин и Трамп провели первый с 2020 г. телефонный разговор, по итогам которого президент США заявил, что рассчитывает на первую совместную встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.