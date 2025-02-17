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Трамп заявил о готовности позволить Европе закупать оружие США для Киева

Ведомости

Президент США Дональд Трамп готов разрешить Европе закупать американское оружие для передачи Украине. Об этом он заявил в ходе общения с прессой, передает Bloomberg.

«В воскресенье Трамп ответил «да» на вопрос журналистов о такой возможности. Это открывает Украине доступ к вооружению, даже если Трамп прекратит оказывать ей помощь», – говорится в материале.

При этом отмечается, что остается неясным, произойдет ли это на самом деле.

Трамп также заявил, что Киев будет участвовать в мирных переговорах, но не уточнил, в каком формате.

16 февраля президент Финляндии Александр Стубб заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что на первом этапе урегулирования российско-украинского конфликта следует «перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию».

В этот же день агентство Bloomberg писало, что Трамп намеревается остановить боевые действия на Украине до 20 апреля. 13 февраля Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников сообщала, что президент России Владимир Путин и Трамп, предположительно, попытаются заключить сделку по Украине к празднику Пасхи, который в 2025 г. будет отмечаться 20 апреля, или к 9 мая – празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

12 февраля Путин и Трамп провели первый с 2020 г. телефонный разговор, по итогам которого президент США заявил, что рассчитывает на первую совместную встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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