В Кремле оценили динамику спецоперации

17 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль Фиголевку в Харьковской области. А глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что ВС России взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой в ДНР. Правда, по словам политика, ни один километр освобожденной земли не дается просто так. Сейчас бои идут неподалеку от населенного пункта Улаклы. Пушилин отмечал, что наблюдается планомерное продвижение вперед российских военных.