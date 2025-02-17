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В Кремле оценили динамику спецоперации

Ведомости

Россия продолжает спецоперацию на Украине, ее динамика хорошо известна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока специальная военная операция продолжается. Динамика хорошо известна, все эксперты видят эту динамику, фиксируют точно. Другого сейчас сказать невозможно», – пояснил представитель Кремля.

17 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль Фиголевку в Харьковской области. А глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что ВС России взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой в ДНР. Правда, по словам политика, ни один километр освобожденной земли не дается просто так. Сейчас бои идут неподалеку от населенного пункта Улаклы. Пушилин отмечал, что наблюдается планомерное продвижение вперед российских военных.

15 февраля сообщалось, что ВС России взяли под контроль Березовку в Донецкой народной республике. А до этого – села Зеленое Поле и Дачное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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