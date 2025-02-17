В Кремле оценили динамику спецоперации
Россия продолжает спецоперацию на Украине, ее динамика хорошо известна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока специальная военная операция продолжается. Динамика хорошо известна, все эксперты видят эту динамику, фиксируют точно. Другого сейчас сказать невозможно», – пояснил представитель Кремля.
17 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль Фиголевку в Харьковской области. А глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что ВС России взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой в ДНР. Правда, по словам политика, ни один километр освобожденной земли не дается просто так. Сейчас бои идут неподалеку от населенного пункта Улаклы. Пушилин отмечал, что наблюдается планомерное продвижение вперед российских военных.
15 февраля сообщалось, что ВС России взяли под контроль Березовку в Донецкой народной республике. А до этого – села Зеленое Поле и Дачное.