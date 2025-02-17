Песков не стал комментировать участие главы РФПИ в переговорах по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможное участие главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в переговорах в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине.
«Что касается Кирилла Дмитриева, то здесь без комментариев. Я сказал, что по поручению президента вылетают [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров и [помощник президента Юрий Ушаков]», – уточнил Песков.
По его словам, прежде всего, контакты, которые состоятся 18 февраля, будут касаться восстановления всего комплекса российско-американских отношений и подготовки возможных переговоров по Украине.
17 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде писало, что Дмитриев проведет встречу с американской делегацией. Сообщалось, что стороны обсудят укрепление двустороннего экономического сотрудничества.
Государственный секретарь США Марко Рубио вылетел в Саудовскую Аравию для ожидаемых переговоров с Россией. Его сопровождают советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Ранее CNN сообщил, что Саудовская Аравия не просто предоставит российским и американским чиновникам площадку для переговоров, но и выступит в роли посредника. Делегацию королевства возглавит советник по национальной безопасности.