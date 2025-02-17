Песков не стал комментировать участие главы РФПИ в переговорах по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио вылетел в Саудовскую Аравию для ожидаемых переговоров с Россией. Его сопровождают советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Ранее CNN сообщил, что Саудовская Аравия не просто предоставит российским и американским чиновникам площадку для переговоров, но и выступит в роли посредника. Делегацию королевства возглавит советник по национальной безопасности.