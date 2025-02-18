Лавров: в США назвали фейком сообщения о плане по урегулированию на Украине
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров России и США министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что он не видел плана по урегулированию конфликта на Украине из трех пунктов. Пресс-конференция опубликована на странице Министерства иностранных дел в соцсети «В контакте».
«Я не видел этой информации, не видел этих сообщений», – заявил Лавров.
Глава МИД РФ также рассказал, что видел в новостях ссылку на заявление министра иностранных дел Польши, который «рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена» о том, что он встречался с представителем США Китом Келлогом, который проинформировал его о некоем плане урегулирования.
«Я спросил сегодня у Рубио и Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк», – пояснил Лавров.
После российско-американских переговоров репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на источники сообщила, что РФ и США предложили трехступенчатый мирный план, который предусматривает прекращение огня, президентские выборы на Украине и подписание окончательного соглашения.
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли 18 февраля, они продлились около 4,5 часа. На встрече, кроме Лаврова, также были помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.