Лавров: в США назвали фейком сообщения о плане по урегулированию на Украине

Глава МИД РФ также рассказал, что видел в новостях ссылку на заявление министра иностранных дел Польши, который «рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена» о том, что он встречался с представителем США Китом Келлогом, который проинформировал его о некоем плане урегулирования.