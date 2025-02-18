Fox News: Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план
В ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине РФ и США предложили трехступенчатый мирный план, который предусматривает прекращение огня, президентские выборы на Украине и подписание окончательного соглашения, сообщила репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на источники.
Репортер подчеркнула, что условие проведения президентских выборов на Украине РФ и США рассматривают как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования конфликта.
18 февраля госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях между странами.
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли 18 февраля, они продлились около 4,5 часа. На встрече, кроме Лаврова, также были помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
В интервью «Первому каналу» Ушаков отмечал, что на переговорах предстоит обсудить восстановление отношений с США и возможное начало переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта.