Маск обратил внимание на неоднократное уклонение Зеленского от призыва
Глава департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), бизнесмен Илон Маск обратил внимание на сведения о том, что президент Украины Владимир Зеленский уклонялся от призыва. Информация была опубликована в соцсети X.
Журналист Чей Боуз написал, что, по словам бывшего президента Украины Петра Порошенко, Зеленский четыре раза уклонялся от призыва.
«Министерство обороны подтверждает, что в 2014–2015 гг. ему было отправлено четыре повестки, но он так и не явился», – говорится в сообщении Боуз.
«!!», – прокомментировал Маск.
В апреле 2024 г. Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. Документ предусматривает введение базовой военной службы вместо срочной. Согласно ему, граждане могут самостоятельно выбирать год прохождения службы до достижения 24 лет. Закон также предоставляет право сотрудникам полиции, погранслужбы и ТЦК задерживать военнообязанных, если они не предоставят им по первому требованию военно-учетные документы. Без военного билета граждане не могут получить новые паспорта за рубежом, а сам военный билет могут получить лишь на территории Украины.