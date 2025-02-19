Маск обратил внимание на неоднократное уклонение Зеленского от призыва

В апреле 2024 г. Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. Документ предусматривает введение базовой военной службы вместо срочной. Согласно ему, граждане могут самостоятельно выбирать год прохождения службы до достижения 24 лет. Закон также предоставляет право сотрудникам полиции, погранслужбы и ТЦК задерживать военнообязанных, если они не предоставят им по первому требованию военно-учетные документы. Без военного билета граждане не могут получить новые паспорта за рубежом, а сам военный билет могут получить лишь на территории Украины.