WP: госдеп США приказал дипмиссиям отменить платные подписки на СМИ

Госдепартамент США приказал дипмиссиям отменить все платные подписки на СМИ, которые не считаются критически важными для работы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. В первую очередь поручено расторгнуть контракты с шестью новостными организациями: The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press и Reuters.