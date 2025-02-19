WP: госдеп США приказал дипмиссиям отменить платные подписки на СМИ

5 февраля миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Об этом он написал в своей соцсети X в ответ на пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы. На следующий день DOGE в X заявил, что власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press. После этого американская Politico опровергла получение госфинансирования за все 18 лет работы, в том числе субсидий и грантов. Редакция уточнила, что рассылка Politico Pro, на которую подписываются государственные учреждения и частные заказчики, не является предметом финансирования со стороны американских властей, а является обычной сделкой.