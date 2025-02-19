WP: госдеп США приказал дипмиссиям отменить платные подписки на СМИ
Госдепартамент США приказал дипмиссиям отменить все платные подписки на СМИ, которые не считаются критически важными для работы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. В первую очередь поручено расторгнуть контракты с шестью новостными организациями: The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press и Reuters.
В сообщении от 11 февраля, разосланном посольствам и консульствам в Европе, говорится, что данная мера является частью усилий по сокращению расходов. Сотрудников просят немедленно приостановить покупку подписок на СМИ, которые не являются академическими или профессиональными журналами и не относятся к критически важным для дипмиссии.
Это решение распространяется на сотни посольств и консульств США по всему миру, сообщил WP представитель госдепартамента на условиях анонимности. Он также пояснил, что службы безопасности посольств при подготовке к поездкам дипломатов в зоны конфликтов учитывают новостной фон. По словам чиновника, отмена подписок, в том числе на местные новостные агентства, может помешать им оценить угрозы.
Сотрудники посольств могут подать запрос на сохранение подписки, но он должен состоять из «одного предложения» с обоснованием, пишет WP. Получить официальный комментарий госдепа американскому изданию не удалось.
5 февраля миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Об этом он написал в своей соцсети X в ответ на пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы. На следующий день DOGE в X заявил, что власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press. После этого американская Politico опровергла получение госфинансирования за все 18 лет работы, в том числе субсидий и грантов. Редакция уточнила, что рассылка Politico Pro, на которую подписываются государственные учреждения и частные заказчики, не является предметом финансирования со стороны американских властей, а является обычной сделкой.
WP отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа обрушилась с критикой на Associated Press из-за решения информагентства продолжать использовать термин «Мексиканский залив» вместо термина «Американский залив». Указ о переименовании был принят Трампом. Репортерам Associated Press также запретили посещать мероприятия Белого дома с 12 февраля и путешествовать на борту с президентом, утверждает WP.