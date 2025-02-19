Лавров: России и США предстоит «разгрести наследие Байдена»

Лавров рассказал, что в ходе переговоров обе страны показали готовность к тому, чтобы не только совместно заниматься вопросом урегулирования украинского конфликта, но и создавать условия для восстановления и наращивания партнерства в торгово-экономической и геополитической сферах. Министр подчеркнул, что странам предстоит «разгрести наследие администрации Байдена». По мнению Лаврова, экс-глава США делал все для того, чтобы разрушить все признаки фундамента долгосрочного партнерства между странами.