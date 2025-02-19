Лавров: России и США предстоит «разгрести наследие Байдена»
Переговоры России и США в Эр-Рияде обозначили начало движения к нормализации отношений между странами, но сначала предстоит «разгрести» наследие администрации бывшего президента США Джо Байдена, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Государственной думе.
Лавров рассказал, что в ходе переговоров обе страны показали готовность к тому, чтобы не только совместно заниматься вопросом урегулирования украинского конфликта, но и создавать условия для восстановления и наращивания партнерства в торгово-экономической и геополитической сферах. Министр подчеркнул, что странам предстоит «разгрести наследие администрации Байдена». По мнению Лаврова, экс-глава США делал все для того, чтобы разрушить все признаки фундамента долгосрочного партнерства между странами.
В ходе правительственного часа Лавров также рассказал о перспективах сотрудничества РФ с президентом США Дональдом Трампом. Лавров выразил признательность американскому президенту за его публичные высказывания о том, что одной из первопричин украинского конфликта является намерение предыдущей администрации США добиться членства Украины в НАТО.
По мнению Лаврова, высказывания Трампа являются сигналом того, что президент США понимает позицию России относительно конфликта на Украине. Для России важен долгосрочный устойчивый мир, опирающийся на устранение первопричин конфликта, заявил министр.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа с небольшим перерывом.